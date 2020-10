- Publicidad -

Un nuevo festejo para el entrerriano, que terminó 3° en la final de Buenos Aires. El piloto de Ford acumula 162,5 puntos en el torneo. «El fin de semana fue espectacular, fuimos los referentes de la marca», dijo el ramirense.

La final lo tuvo a Ayrton largando desde el 4° lugar, posición desde la cual trataría de avanzar desde el inicio de la carrera pero fue al final de la contra recta cuando se cumplía el primer giro que un problema en el auto de Marcos Landa le dejaba la oportunidad al piloto del Martínez Competición, la cual no desaprovecho y colándose detrás de la Dodge de Álvarez aprovechó la maniobra de sobrepaso sobre Landa y terminó 3° en el pelotón al cumplir el primer giro de carrera.

Con el liderazgo en punta de Germán Todino y Landa en sus espejos Londero debió preocuparse solo por mantener un buen ritmo de carrera, lo que lograba hacer gracias al gran potencial de su Ford.

Landa llegó a presionarlo sobre el tercer giro pero la aparición de Jackos en lucha sobre la posición del piloto de Torino dio ventaja a Ayrton quien se alejó junto con Álvarez tras Todino.

A mitad de carrera la diferencia con el puntero se achicaba pero pronto Todino marcó el récord de vuelta en el giro 9 despegándose nuevamente del pelotón, lo que a Londero no lo afectó en cuanto a su posición ya que pudo detener los embates de marcos landa y mantenerlo a «raya».

La carrera la ganó Germán Todino, 2° se ubicó Santiago Álvarez y 3° Ayrton festejando nuevamente en el podio, el segundo de manera consecutiva. Londero suma puntos importantes en el campeonato que ahora lo posicionan en el 3er lugar con un total de 162,5 puntos por lo que queda a una diferencia de 30 puntos con el líder, Andy Jackos.

«Este fin de semana fue espectacular, fuimos los referentes de la marca y sentimos que todavía nos hace falta un poquito más para los Ford en la categoría pero con lo que tenemos estamos dando lucha y peleando. Sumamos los puntos que perdimos en la última fecha con la falla del cable captor en la final habiendo largado adelante en la carrera. Veníamos en busca de esto y lo logramos, estoy muy agradecido con todo el Martínez Competición, con Julian Adamo en los motores, a todas las publicidades para quienes no tengo palabras para agradecerles la oportunidad que me dan para poder estar aquí hoy. A la familia que me está acompañando como siempre, a mis amigos, a la gente de Ramírez que siempre está pendiente de todo, trataremos de ir por la victoria antes que termine el año» sentenciaba el piloto de Ford quien como lo destacó fue el referente de la marca del óvalo.