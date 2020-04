- Publicidad -

“Como no vienen con el concepto de coparticipación sino de ATN, Bordet plantea que no se coparticipan. Entendemos que tienen que manejarse como fondos de compensación”, opinó el diputado de UCR Cambiemos Julián Maneiro.

El viernes 24 de abril se desarrolló una reunión presencial en Crespo de la que formaron parte el diputado provincial Julián Maneiro (UCR – Cambiemos) junto a su par Uriel Brupbacher, el intendente Darío Schneider y funcionarios de esa gestión municipal.

Consideran necesario que el gobernador Gustavo Bordet tome la decisión de trasferir los fondos que corresponden a los Municipios, ya que tal como lo han expresado distintos Intendentes de Cambiemos, de no producirse la trasferencia, significaría un inconveniente enorme para los municipios hacer frente a muchas obligaciones. “Compartimos la preocupación por el desfinanciamiento que están sufriendo todos los Municipios como consecuencia de la cuarentena. Reclamamos a Bordet la distribución de los recursos nacionales que recibió y seguirá recibiendo el gobierno provincial en compensación por la caída de coparticipación que impacta de lleno en la situación financiera de las municipalidades entrerrianas”, dijo el diputado Maneiro.

Concretamente, piden una actitud responsable para distribuir esos fondos y garantizar así la equidad en la asignación de recursos, evitando posibles preferencias arbitrarias, discrecionalidades y discriminaciones en momentos en donde todos los gobiernos locales padecen por igual una disminución de sus ingresos. “Los municipios están en la primera línea de trinchera y son los que asisten día a día a los entrerrianos que necesitan. Son los que mantienen los servicios básicos y además tienen que organizar los operativos sanitarios y de seguridad en cada localidad para seguir cuidándonos. El esfuerzo tiene que ser parejo”, opinó Maneiro.

“Como los fondos que llegan no vienen desde Nación con el concepto de coparticipación, sino como Aportes del Tesoro Nacional (ATN), la Provincia plantea que no esos fondos no se coparticipan. Nosotros, en este contexto, entendemos que “Tienen que manejarse como fondos de compensación”, clarificó.