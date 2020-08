- Publicidad -

Directivos de la Escuela Secundaria Nº7 continúan las gestiones para que el gobierno provincial repare el establecimiento y las concreciones no llegan. La Municipalidad continuará las obras de gas y cloacas con recursos propios “por la inacción provincial. Es negligencia, desidia o no les importa nuestra comunidad”, dijo el intendente Luis Pablo Schonfeld.

- Publicidad -







La Municipalidad de Aldea María Luisa decidió reanudar las obras de construcción de red cloacal y distribución de gas natural, por cuenta propia y ante la falta de respuestas del Gobierno Provincial.

La obra de cloacas la inició el Gobierno Provincial pero está parada hace más de 5 años. Se suma la demora de iniciación de reparación de la escuela secundaria y la necesidad de tener gas natural domiciliario.

El Intendente Luis Pablo Schonfeld manifestó que “Son dos obras que me preocupan, no solamente a mí, sino a todo el pueblo por la inacción del Gobierno de la Provincia. Con respecto a la instalación de la red cloacal, es un servicio que cada vez necesitamos más. Desde 2015, que éramos Junta de Gobierno, venimos dirigiendo notas a Obras Sanitarias y al Ministerio de Planeamiento. Hace dos años que el mismo Gobernador dio la orden de que eso avance y no avanza. Hemos tomado la decisión política, intendente, secretarios y los concejales del oficialismo, de que nosotros vamos a continuar esta obra. Contratamos una consultora de Santa Fe y estamos relevando todo lo que está instalado y nos están haciendo el proyecto integral de todo el pueblo. Lamentablemente la provincia queda fuera de esta obra porque no quieren o no quisieron, o que me expliquen qué pasa que no sale la obra de la escuela ni salió la de cloacas. En el camino a Gobernador Etchevehere hace más de un año que no vemos la maquinaria de Vialidad. Si es un problema político partidario, que lo digan”.

Gas

El vice intendente y el secretario de Obras Públicas se reunieron con la Secretaria de Energía de la Provincia. “Fuimos a decirle que también en la Municipalidad queremos comenzar la distribución del gas natural, dado que tenemos a 200 metros de la aldea la boca para hacer la distribución domiciliaria. Somos Municipio ahora, somos autónomos. Queremos que recuerde el funcionariado provincial que nos eligió la gente; ganamos 7 elecciones seguidas. Vamos a ir por el gas y la instalación de cloacas. Si pudimos ahorrar 10 millones de pesos en 7 meses para comprar una camioneta y retroexcavadora cero km, cómo no vamos a poder invertir 10 millones en un año, en esas obras. Tenemos 3 años de gobierno todavía”, dijo Schonfeld.

“Es negligencia, desidia o no les importa una comunidad como María Luisa al Gobierno Provincial. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Le niegan el beneficio a la gente y nosotros estamos para darles soluciones; para eso nos eligió el pueblo”, agregó.

La escuela sigue esperando

Directivos de la Escuela Secundaria Nº7 “Del Centenario de María Luisa” siguen gestionando para que el gobierno provincial repare el establecimiento. La obra incluye el recambio de cubierta de techos de tejas por uno de chapa a fin de resolver las filtraciones y resguardar la estructura edilicia; la instalación eléctrica, reparación de revoques y reemplazo de pisos, incluyendo la readecuación de los grupos sanitarios.

El tiempo pasó y todo sigue igual. Parados por la pandemia, en la entidad siguen aguardando novedades. Las mejoras se hubieran podido concretar cuando se habilitaron las obras públicas, aprovechando el tiempo sin actividades presenciales en las escuelas.

Hubo anuncio, fotos, declaraciones. Pero no hubo un solo movimiento de operarios en la escuela. Paciencia para esperar a los directivos de la institución les ha sobrado. Aguardaron semana tras semana los procedimientos administrativos y todo lo que eso conlleva en la parte pública.

La obra tiene el Decreto N° 2.410 del 14 de agosto 2019, y consultando la base de datos de expedientes se observa que desde el 24 septiembre de 2019 se encuentra en la Escribanía Mayor de Gobierno- Poder Ejecutivo.

Las concreciones siguen brillando por su ausencia. Sin avances. Con las carpetas en los mismos cajones y con la comunidad educativa eternizando una espera que desespera.