Esta vez el que dejó lindos conceptos sobre el Gringo fue Luis “Lucho” González, desde Brasil, donde juega y cumple la cuarentena.

Nadie sabe el efecto que podrá tener la cuarentena en los jugadores mayores. El punto de partida lo dio Javier Mascherano. «El coronavirus me va a poner a prueba, pero no solo a mí, a todos», abrió el juego el Jefecito. Y en ese todos se sintió incluido Luis González, desde Curitiba, Brasil, donde está haciendo el aislamiento sin saber qué pasará cuando todo esto acabe. «¿Qué será de mí? Es algo que pienso. Por mi manera de ser y leyendo la nota de Masche, me lo tomo como un desafío personal. Veré las ganas que tengo, lo que he perdido en este tiempo parado. No es lo mismo entrenarse con un grupo que solo», explicó Lucho que ya tiene decidido retirarse en Atlético Paranaense el día que desee guardar los botines.

El el volante de 39 años brindó una entrevista donde repasó anécdotas de la Selección Argentina. Consultado sobre a que futbolista eligiría para parar la cuerentena, González nombró a un crespense: «Por la amistad que tengo, con el Gringo (Gabriel) Heinze. ¿Si es de fácil convivencia? Heinze vende un personaje. Tengo varias historias con él. Cuando me entraron a robar en Francia, nosotros vivíamos a 15 minutos, y después de que los ladrones se fueron, agarró el teléfono y aparece él insultándome y diciendo ‘¿¡Cómo no me llamaste!?’. Pero si me están robando, cómo querés que te llame, ja», recordó.

Y hoy valora esa amistad con el oriundo de Crespo y celebra que en el fútbol le siga yendo bien, ahora desde otro lugar. «Me pone contento todo lo que está viviendo como entrenador, lo que pudo enseñar en los clubes por los que pasó. Es un personaje. Y le veo capacidades para dirigir a la Selección en un futuro», aseguró.

Finalmente, González contó acerca del tatuaje que tiene con una caricatura de Marcelo Bielsa: «Fue el entrenador que me dio la posibilidad de jugar en la Seleccion Argentina, es algo que no voy a olvidar, después por los conceptos, las ideas, lo que enseña, deja un aprendizaje que es increíble. Fue el mejor entrenador que tuve hasta hoy. Lo tengo en la pierna. Lo decidí despues de que se dejo hacer el gol en Inglaterra, por ese gol que hicieron con un jugador caído, que después perdió el ascenso por no haber ganado ese partido. El dibujo es una caricatura, arrodillado, porque es la posición que siempre hacía».