El banderazo como protesta contra el gobierno nacional se replicó en Crespo y distintas ciudades del país con una gran concentración de manifestantes. Hubo caravana y bocinazos. Fotos



Con un saludo de bienvenida por parte de la presidenta de la Filial local de Federación Agraria Argentina, Mariela Gallinger, los presentes entonaron las estrofas del himno y la marcha de Entre Ríos. Luego se dio inicio al recorrido que partió en una extensa caravana de vehículos desde el cruce de rutas 12 y 131 hasta llegar al ingreso del Parque Industrial y regreso al cruce nuevamente.

Cientos de vehículos recorrieron unos cuatro kilómetros con banderas argentinas y bocinazos. Esta vez los organizadores decidieron que la caravana recorriera Ruta 12 hasta el Parque Industrial y no ingresar a la ciudad de Crespo.

La extensa caravana de tractores, camiones, camionetas y automóviles recorrieron varios kilómetros con una alta participación de productores rurales, como también dijeron presente sectores de clase media y trabajadora que hicieron escuchar su reclamo.

Los manifestantes portaban banderas argentinas y pancartas con diversas leyendas: «Libertad, justicia, verdad y paz» reza una pancarta.

Otra leyenda «No a la vacuna, No al bozal, No al encierro, No al nuevo orden mundial»

Otra pancarta repite el mensaje «No a la nueva normalidad, No a los Soros, No a Bill Gates, despertemos!! En líneas generales la protesta encierra el rechazo a la reforma de la justicia y una marcada defensa de las instituciones.

SOLNoticias