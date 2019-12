- Publicidad -

El delantero del Decano dialogó con Sintonía Deportiva, programa radial de Fm Sol, acerca del irregular andar del conjunto crespense en la última edición de la Liga de Futbol del Paraná Campaña: “Fuimos irregulares en gran parte del año” afirmó.

Por otro lado, hizo hincapié en el agónico empate ante Unión que depositó a Sarmiento en octavos de final: “El empate fue un alivio” aseguró el jugador.

Entrevista

¿Qué balance haces del año de Sarmiento?

El balance claramente no fue bueno. Fuimos muy irregulares en gran parte del año lo cual era la etapa de clasificación. Nos fuimos acomodando sobre el final, creo que hicimos dos buenos partidos ante Independiente pero, por la ventaja deportiva, igualmente terminamos pagando al quedar afuera en octavos.

¿Te sorprendió luego del gran año que tuvieron en el 2018?

La verdad esperaba otra cosa. Todos esperábamos que nos fuera de otra manera ya que trabajamos con mucha convicción sobre lo que queríamos pero no encontrábamos la regularidad a pesar de tener el material. Hicimos buenos partidos pero pagábamos caro los errores. Nos costó más de lo que pensábamos. En mi opinión pusimos de rodillas a un equipo que llegó a la final (Independiente) pero no lo supimos liquidar al partido. El año pasado hicimos un gran torneo, los rivales ya no nos veían con los mismos ojos, veníamos de no clasificar siempre y en el 2018 llegamos a semifinales. Hay que tener en cuenta también que la liga está muy pareja, muy competitiva, más que nada la zona sur en donde se dan resultados que en los papeles no están; el último le gana al primero, después jugas contra un rival que a priori pensas que si haces las cosas bien lo podes ganar y terminas perdiendo. Veremos cómo estamos para el año que viene y como nos reforzamos porque vamos a tener revancha.

Imagino que el empate agónico ante Unión fue un alivio debido a que todo se definió en la última fecha.

Sí, obviamente que el empate fue un alivio. Sobretodo teniendo en cuenta que se empató en el último minuto y nosotros ya sabíamos los resultados. Antes de las fechas, nosotros sabíamos que teníamos que perder por un par de goles y Cultural ganar por varios tantos porque la diferencia era de cinco o seis tantos más o menos. En el futbol todo se puede dar por lo que el empate ante Unión fue un desahogo ya que entrabamos seguro a la siguiente fase y también por cómo se dio el clásico, lo cual nos dio confianza para lo que se venía.

¿Cómo se vivió el duelo constante con Cultural en la fase de grupo para entrar en la siguiente instancia teniendo en cuenta que es un clásico?

No hicimos hincapié en que fuera cultural. Cuando estás apretado en la zona de abajo vas mirando cómo se van dando todos los resultados. Generalmente había tres o cuatro equipos con una cierta cantidad de puntos en el lote de abajo en donde la presión es distinta ya que si pierdes uno o dos partidos quedas en zona de eliminación. Lo tratamos de manejar sabiendo que nosotros teníamos que cambiar nuestra forma de jugar en vez de pensar en los demás. Nos costó mucho, pensamos que no nos iba a costar tanto, en ningún momento sobramos ninguna situación pero no le encontrábamos la vuelta. Por suerte pudimos entrar e ir contra el primero de la otra zona tras terminar octavos y fuimos totalmente convencidos de que lo podíamos sacar adelante pero la ventaja deportiva nos negó eso.

Por último ¿Qué opinión tenes acerca de los arbitrajes ya que estuvieron en el “ojo de la tormenta” durante gran parte del año?

En mi opinión trato de no hablar tanto de los árbitros. Creo que tratan de llevar el partido de la forma más pareja posible, además, creo que cuando hay jugadores experimentados o que tienen varios años en la liga se les tiene más consideración que a un chico que no se conoce. Igualmente no tengo referencias malas en particular con alguno de ellos ni nada por el estilo. Siempre decimos que Sarmiento es un club que intenta jugar, intenta meter pero se juega un poquito más fuerte y más firme sobre las marcas por eso no me parece correcto quejarme, creo que si se han equivocado con nosotros también lo han hecho con otros equipos. Me parece que sus decisiones no han influido en nuestros resultados.

Por: Brian Müller