- Publicidad -

La médica inició una campaña en las redes sociales y consiguió un donante para su padre que tiene coronavirus. Entre Ríos cuenta con dos Bancos de Plasma

La Dra. Verónica Ruiz Díaz, médica de familia, residente en Cosquín, contó a SOLNoticias que sus padres, Evaglio y Carmen, domiciliados en Diamante, se contagiaron de coronavirus y se encuentran internados en el Sanatorio de Libertador San Martín.

- Publicidad -







A partir de su experiencia personal, la profesional inició una campaña concientización a través de las redes sociales y logró conseguir un donante para su padre. La profesional destacó el gesto del paciente recuperado y llama a la solidaridad de todos aquellos que hayan padecido la enfermedad a ser donantes de plasma.

¿De qué se trata el plasma?

-Hace un siglo, en la cuarta cátedra de la Facultad de Medicina del Hospital de Clínicas, se hizo la primera transfusión de sangre citratada, así que este es un tema del cual conocemos mucho. En la Argentina, ya teníamos antecedentes muy bueno en transfusiones con plasma inmune en la fiebre de los rastrojos, conocida como “enfermedad de Junín”. Eso fue hace 50 años y tuvo un resultado excelente en nuestro país, en una epidemia similar a la de ahora.

El plasma es la porción líquida de la sangre que queda después de que se hayan removido los glóbulos rojos, las plaquetas y otros componentes celulares. Este líquido contiene agua, sales, anticuerpos y otras proteínas.

El plasma de convaleciente de COVID-19 es la parte líquida de la sangre que se recolecta de los pacientes que se han recuperado de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Los pacientes que tuvieron COVID-19 desarrollan anticuerpos en la sangre contra el virus, aunque en niveles variables. Los anticuerpos son proteínas que pueden ayudar a combatir la infección a otro paciente que está cursando la enfermedad.

En Argentina hay buenos antecedentes con plasma y con resultados excelentes. Esto se comenzó a hacer en los países que sufrieron esta epidemia antes que nosotros y Estados Unidos fue el país que más impulso le dio al tratamiento con plasma sensibilizado inmune, que surgió por la carencia de un tratamiento que revirtiera la historia natural de la enfermedad.

¿Qué requisitos se necesitan para poder donar plasma?

-Ser mayor de 18 años y menor de 65, no tener enfermedades graves asociadas (diabetes, infartos, stent etc.), no tener enfermedad cardiovascular severa y no haber tenido embarazos.

Para ser candidato a donar plasma hay que cumplir varios requisitos. En muchos casos, las personas no pueden hacerlo porque tienen tatuajes, por la promiscuidad sexual, por drogas, por ser mayores de 65 años, por haber tenido infartos, por tener obesidad, por comorbilidades, por tener alto riesgo de enfermedades infecciosas y por muchos otros impedimentos, que incluyen a las mujeres que tuvieron hijos.

Una persona puede donar dos dosis de plasma, con un intervalo de 48 horas. Algunas personas pueden donar tres veces el equivalente a dos dosis, otros pueden donar hasta tres dosis, todo depende del nivel de anticuerpos que tenga en su organismo. La transfusión de anticuerpos es un medicamento, es decir en vez de dar un antibiótico, se da plasma.

Bancos de plasma en Entre Ríos

En Entre Ríos existen dos bancos de plasma, el Hospital San Martín y el San Roque. Voluntarios pueden comunicarse al 4224882 y 4230460 para ofrecerse como donantes de plasma, previamente cumpliendo ciertos requisitos.

Escuchá el Podcast



SOLNoticias