- Publicidad -

«El médico contagiado con Covid-19 siguió todos los protocolos y aún no se ha encontrado el origen del contagio», expresó el Director de la clínica privada. Audio de la entrevista

Este fin de semana Clínica Parque de Crespo confirmó en sus redes sociales que tanto los contactos estrechos y el nexo epidemiológico del entorno del médico contagiado por Covid-19, vinculado con la institución de Crespo, todos los testeos realizados dieron negativo.

Consultado al respecto, el Director de Clínica Parque, Miguel Oneto brindó detalles del episodio a SOLNoticias.

«Este caso de Covid-19 era algo esperable y de simple interpretación, expresó el facultativo. El paciente infectado es un médico que se desempeña en la clínica. Hace unos días «había manifestado dolor de garganta y los síntomas de una angina común. Él mismo pensaba que no podia catalogarse como coronavirus. A fin de descartar cualquier duda un colega le sugirió que se realizara un hisopado y le dio positivo,» contó.

A partir de esta situación, en forma instantánea «se averiguó dentro de la institución sobre los posibles contactos y la verdad que acá siempre se siguieron los protocolos, con barbijo y distancia posible. El hombre habia cumplido con todas las normas.» En ese sentido aclaró que tampoco habia salió de Crespo ni estuvo en lugar con circulación viral. «Por eso el colega no se consideraba un posible positivo.»

Con buen criterio Epidemiologia de la provincia hizo los análsis a los integrantes de la familia y las personas de la clinica que habian tenido algun contacto y en todos los casos dieron negativo, dijo. Oneto señaló que el médico lleva varios días aislado y cumpliendo con la cuarentena, incluso ya quiere volver a trabajar porque se siente bien. No obstante recordó que se harán otros análisis para seguir los controles.

Al ser consultado si se estaría frente a un comportamiento singular del virus, Oneto desestimó totalmente esa apreciación. «No necesariamente,» y explicó «el contagio en los vínculos pueden darse si no se toman las medidas y es razonable que así sea.» Pero en este caso «no se ha encontrado el origen.» Esto es así. «El virus no es un objeto visible. No es tan raro y extraño, y que la evolución sea buena es lo mas común. Sabemos que el médico ha seguido todas las instrucciones.»

Cuándo se considera vínculo estrecho

Además recordó que se considera contacto posible y estrecho cuando las personas hayan estado a menos de un metro de distancia, sin barbijo y durante 15 minutos. Un contacto instantáneo no se considera contacto estrecho, aclaró. Y volvió a insistir: Hemos tomado medidas más estrictas aún en la clinica. Al mismo tiempo no descartó que en los próximos días algún caso pueda positivizarse en estos dias. Por eso es importante el aislamiento por determinada cantidad de días. «Hay que hacer las cosas bien. De igual manera en algún momento llegará y es imposible estar aislado dos años.»

Nueva modalidad para la atención de pacientes

A fin de evitar la aglomeración de pacientes, la institución ha implementado el sistema de VideoConsulta (ATP) que tienen la finalidad de ser una consulta complementaria y se aplica para pacientes con cuadros leves. La modalidad tiene por objetivo dar respuesta a personas que están radicadas en otros departamentos o ciudades y que no pueden trasladarse para una atención presencial. «Es un método sumamente efectivo y a la gente le gusta este sistema. Hemos tenido muy buena respuesta y de esa manera hemos reducido el número de pacientes en la clínica».

Por último destacó el trabajo que viene realizando el COES local en materia de prevención contra el coronavirus.

Escuchá la entrevista completa en el Podcast





SOLNoticias