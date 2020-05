- Publicidad -

El presidente de la Liga Paraná Campaña de Fútbol, Rubén Ceballos, empieza a imaginar el futuro de la temporada 2020 para el certamen que preside. Unas de las chances que se maneja es arrancar el certamen en octubre.

El torneo Chacarero que tendrá complicaciones económicas, y así lo entiende el presidente; «Los jugadores no pueden estar tanto tiempo parado, pero también es entendible que los clubes no quieran participar, no va a ver multa ni nada, porque luego de este virus, se vendrá la crisis económica», indicó.

Claro que para que todo se reactive, se necesita jugar y la gran duda es cómo se desarrollará el año futbolístico: «Tendríamos que buscarle la forma y hablarlo con todos y ver qué sucede, y que se resuelve; si empezaríamos en Octubre terminar el febrero y luego 15 o 20 días para acomodarse para arrancar en marzo o abril del año que viene. No sería una locura», indicó.

A su vez, Ceballos comentó sobre las reuniones que tuvo con demás mandatarios de torneos del territorio provincial en forma virtual y días pasados. «Tuvimos una reunión virtual todos los presidentes de las Ligas con la Federación Entrerriana, viendo que alternativas podemos tener. El Gobierno ya dijo que no va a ayudar a los clubes, nosotros teníamos un fondo pero tenemos que pagar a los empleados», confió. También conto una opción que podría plantearla a los dirigentes de cada club para la vuelta del fútbol; y que la gente asista a las canchas. También se refirió a la repercusión que tuvo cuando se dictamino la quita de sanciones a jugadores que venían con un tiempo prolongado de suspensiones.

«Lo que hablamos el otro día es que cuando se reanude el fútbol es ver la opción que en cada cancha asista el público limitado; es decir 150 o 200 personas. También lo que yo veo es que parar el fútbol es parar más a las instituciones. Y con respecto al tema del reglamento, se propuso con todos los dirigentes, porque se venía con un reglamente turbio, y contradictorio, es por eso que ahora va a ver solo un tribunal para todo, no uno para cada situación, ahora va cambiar. Los que tengan con tiempo si se va a respetar, pero no por fechas, los que reciban por fecha será depende a la competencia que tengan en el año calendario», indicó.(Fuente: La Fiesta del Fútbol)