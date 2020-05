- Publicidad -

La Municipalidad de Aranguren informó a los aspirantes que presentaron proyectos socio-educativos-recreativos y deportivos a través de convocatoria pública y abierta que, frente al particular contexto que se vive por el COVID-19, se decidió pausar la defensa de los proyectos y no dar inicio hasta que no sea habilitado el ciclo educativo presencial en la provincia.

Las medidas sanitarias, preventivas y de aislamiento social han llevado a redireccionar la planificación institucional de las diferentes áreas de trabajo.

Se están generando propuestas socio-recreativas y culturales que son transmitidas por los diferentes medios de comunicación del Municipio y que pretenden fortalecer el acompañamiento a las familias de la localidad en el tránsito por esta cuarentena.