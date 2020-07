- Publicidad -

Pasa estos días aislada esperando su recuperación y a la espera del nuevo test. «Cuando me dijeron que era positivo me puse a llorar. Fue un momento de crecimiento personal,» contó a SOLNoticias

María Soria Palacios, es una periodista entrerriana, nacida en Diamante y radicada desde hace mas de 10 años en Buenos Aires. Actualmente se desempeña en la Agencia Nova donde cumple tareas como corresponsal para medios de Europa y Lationamérica.

María reparte su tiempo laboral entre el hospital y como periodista cumpliendo funciones en un hospital y el tiempo restante lo dedicaba a trabajar como periodista. Pero un día esa rutina se alteró al recibir la confirmación que tenia coronavirus.

«Un día me levanté con mucho dolor de cuerpo y me tomé la temperatura, marcaba 38 grados. Tuve que pedir ayuda para llegar al sanatorio. Ahí me hisoparon y me internaron y quedé en observación. Cuando me dijeron, Chechu, como la llaman sus conocidos, «sos positivo» y «me puse a llorar. Es una situación donde vamos aprendiendo todos,» expresó.

¿Cómo es tu rutina?

Yo estoy trabajando en un hospital y estamos muy expuestos, desde que comenzó la cuarntenta estoy 8 horas dentro del hospital y empece a manajarme por mi cuenta tuve todos los cuidados y me lo agarré igual. Cuando empecé a sentirme mal y como fiebre no suelo tener, decidí aislarme y fue lo mejor, porque hubiese sido un foco de contagio. Mi preocupación eran mis padres, por suerte a ellos los testearon y les dio que estaban bien.

Con la agencia está en La Plata allá está muy compliado y hacemos todo vía zoom o skype tambien para el exterior, me dedico a hacer periodismo por la tarde. Trabajo para varios medios de Chile y estoy muy agradecida por el ese país. Estudié en Buenos Aires, me recibi y como la facultad tenia un diario muy importante y comencé en un multimedio, trabajé tambien para el Club Independiente.

¿Cómo pasas estos días de aislamiento?

Cuando tuve el alta hospitalaria, me aislaron en un hotel y los médicos me llaman para saber que síntomas tengo, serán unos 15 dias, luego tendré que someterme a dos hisopados y si dan negativo tendré el alta médica.

La verdad fue muy duro cuando estaba internada y veia a mis papás por la ventana del hospital y ellos me saludaban desde la calle. En ese momento pedi que no me llamaran porque era mucha gente que me llamaba y necesitaba hacer un proceso. Ahora ya estoy bien puedo verme con mis amigos a través de zoom.

«Fue un momento de crecimiento personal»

Entendí que es un momento de crecimiento personal, me puse en manos de los médicos y pensé, tengo que seguir, fue así. Es tedioso y es la cuarentena mas larga del mundo. Yo entiendo a esa gente que perdió su trabajo, los chicos, pero la única solución que tenemos es el aislamiento, ante cualquier síntoma ir enseguida al médico, es importante tomar todas las medidas de precaución. Tenemos que ser responsables

SOLNoticias