«La situación nos ha hecho analizar el caso de algunas ciudades que habían pedido la posibilidad de contar con el acceso a una hora de esparcimiento diario público y fue así que ante el pedido de la localidad de Cerrito, fue autorizado y está funcionando de manera correcta de acuerdo a lo estipulado a los protocolos que se elevaron», dijo el mandatario este mediodía en conferencia de prensa.

Y agregó: «Estamos también, a través del Comité de Emergencia Sanitaria, analizando otras habilitaciones a otros municipios que también lo han solicitado«.

«Quiero dejar establecido que hasta el 10 de mayo próximo, es decir la fecha de vencimiento de la prórroga de la cuarentena que hiciera el Gobierno nacional, no se seguirán permitiendo las salidas recreativas en todo el territorio de la provincia, a excepción de aquellos municipios que sí lo soliciten, como ha ocurrido en el caso que me he referido anteriormente, y en otros que están en estudio o sea que se postergan las salidas recreativas hasta el próximo 10 de mayo», afirmó.