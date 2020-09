- Publicidad -

Se celebró el Día Mundial Sin Auto en Ramírez Gustavo Vergara llegó en su playera a la Municipalidad. La propuesta se viralizó por redes sociales entre pares de otros lugares de la provincia.

El 22 de septiembre se celebró el Día Mundial Sin Auto, una fecha para tomar conciencia y comenzar a movernos de una manera más sustentable y saludable, experimentando cómo sería la vida en comunidad si utilizáramos otros medios de transporte, con una ciudad más humana, con actividad a pie, en la calle.

La primera manifestación para incentivar el uso de alternativas que no dependieran de los combustibles fósiles se dio en la crisis petrolera de 1973, cuando los países aliados en la Organización de países árabes exportadores de petróleo (OPEP) cortaron sus ventas a los países que apoyaron a Israel durante la guerra de Yom Kipur. Pero no fue hasta 1994 que se organizaron las jornadas sin automóvil, y en 1998 se estableció el 22 de septiembre como el Día Mundial Sin Auto (DMSA), en el marco de la Semana de la Movilidad.

Aprovechando el rigor de las redes sociales, fue el intendente Gustavo Vergara el impulsor de una movida que, casi con un efecto dominó, fue llevando a otros presidentes municipales, como el de Crespo, Darío Schneider, y el de Chajarí, Pedro Galimberti, a copiar la actitud, aceptar el desafío de bajarse del auto ese día y dar el ejemplo a sus comunidades. Varios intendentes cumplieron el desafío y pasaron la posta a otros pares.

El por qué

La fecha invita a reflexionar, por un lado, y a cuidar el medio ambiente con medidas concretas, por el otro; a intentar tomar el hábito de trasladarnos de otra manera, disfrutando un poco más de nuestras ciudades. En el caso de Vergara, la compañera fue su bicicleta playera, con casco incluido para la protección.

Los automóviles no solo generan mayor contaminación ambiental y acústica. También hacen que nuestras calles sean más inseguras e incentivan a que las personas sean mucho más sedentarias, trayendo consecuencias en el organismo como la obesidad mórbida, problemas circulatorios y problemas arteriales.

Sabemos que un Día Sin Autos no va a cambiar esta realidad, pero permite crear conciencia respecto a que no seamos tan dependientes de este medio de transporte y que no es necesario sacarlo del garaje para ir a visitar al vecino que vive en la esquina o hacer un trámite en un lugar que está a cinco minutos a pie.

Es, en definitiva, el puntapié. Como el que dio Vergara en las redes para incentivar a que muchos intendentes copien su actitud.

Más propuestas

Para seguir concientizando, la Municipalidad de Ramírez apuesta fuerte a diversas propuestas que se irán desarrollando paulatinamente: