En un comunicado enviado a este sitio digital, el movimiento Justicialista de Crespo expresa su repudio a una publicación realizada por un edil de «Juntos por el Cambio» sobre el DNU del presidente Fernández.

El Movimiento Justicialista repudia lo expresado por el funcionario macrista en el PAMI y concejal del bloque Juntos por el Cambio Sr. Andrés Spreáfico, a través de la red social Facebook, el día 03/08/2020, bajo el #infectadura,al comparar al Presidente de todos los argentinos, electo democráticamente por amplia mayoría, con el genocida Jorge Rafael Videla, ex dictador condenado por crímenes de lesa humanidad.

Lo manifestado por el edil resulta absolutamente preocupante y peligroso, hiere profundamente al tejido democrático en sí mismo, a quienes han votado a Alberto Fernández como Presidente, y a quienes han sido víctimas de las políticas de persecución y exterminio de la dictadura militar, que no pueden ser equiparadas con la situación actual ni con políticas totalmente ajenas a ella.

Asombra tristemente que un dirigente de la UCR, cuyo principal referente, Raúl Alfonsín, logró que se juzgue a los militares genocidas, falte el respeto no sólo a la memoria del ex presidente como así también a la de los miles de desaparecidos en esa época siniestra de nuestra Argentina.

Cabe aclarar que el DNU presidencial al que hace alusión indirecta la publicación del Concejal, se enmarca en las excepciones consideradas constitucionalmente y en los derechos emanados de los distintos pactos internacionales, que posibilitan la restricción parcial y temporaria de la libertad ambulatoria, cuando se trata de proteger un bien mayor como en este caso es la Salud pública.

Solicitamos al Sr. Intendente Municipal y a los responsables de su bloque, se manifiesten al respecto rechazando públicamente las declaraciones efectuadas por el concejal Spreáfico.

Además se sumó un comunicado enviado por la Unidad Básica del PJ Crespo

La experiencia dada por el paso del tiempo en el quehacer político nos hace ser cautos y responsables en nuestros dichos, una de las premisas fundamentales de la democracia es la tolerancia de la opinión del pueblo, pero hay una diferencia de comparación de la ciudadanía y los dichos de los representantes o dirigentes políticos, en el caso de edil de marras demuestra el desconocimiento de esa premisa. Estamos «persuadidos» que la dirigencia a la cual pertenece el concejal no avala sus dichos, porque un partido de raigambre popular respetuosa de la institucionalidad jamás compararía un gobierno de facto con un gobierno elegido democráticamente.

Volviendo a la valoración, Spreáfico, en toda su trayectoria, no conocemos un proyecto,una iniciativa, un análisis que favorezca al pueblo y como consecuencia de ello avale sus dichos, el tiempo pasa y necesita protagonismo, eligió la peor de las formas, demostrando que en un aprendiz en política (pero supo aprovechar los momentos para beneficiarse personalmente). La desubicación y lo extemporáneo de la manifestación no condice con las apreciaciones positivas con sus diferencias de la dirigencia opositora a nivel nacional, por lo tanto nuestros vecinos no merecen se los divida con este tipo de actitudes, pedimos prudencia en pos de la sana convivencia de Crepo.

(Consejo Unidad Básica- Pte. Rubén Avero)

SOLNoticias