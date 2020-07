- Publicidad -

El robo de 633 mil de pesos de las arcas de la comuna de Tabossi a comienzos de abril es un hecho que no se esclarece aún. La única imputada era secretaria de la intendenta y quedó cesante hace algunos días.

El robo ocurrió que en medio de la cuarentena. Desconocidos sustrajeron una suma de más medio millón de pesos de las oficinas de la Municipalidad de Tabossi. La novedad la dio a conocer la propia intendenta, Liliana Landra: «La Municipalidad de Tabossi informa que durante la tarde del día lunes 13 de abril del corriente año se produjo la sustracción de sumas de dinero en la sede municipal. Se ha efectuado la correspondiente denuncia y se han llevado adelante de manera inmediata las primeras diligencias dirigidas al esclarecimiento del hecho. Es firme voluntad de esta gestión llegar hasta las últimas consecuencias. Se encuentran interviniendo actualmente Criminalística e Investigaciones de la Policía de Entre Ríos».

Las primeras medidas investigativas ubicaron a un sospechoso, un empleado municipal. En un allanamiento realizado, se le secuestró una suma de dinero de poco más de $20 mil y el teléfono celular. Pero el monto total de lo sustraído no se ha podido recuperar. El hombre no quedó imputado.

Tres meses después de aquel robo, dejaron cesante a Lidia Teresita Passi, secretaria privada de la intendenta, quien negó cualquier relación con aquel hecho.



Lidia Passi, quien era secretaria de la intendenta de Tabossi, Liliana Landra, dialogó con Códigos. Desde el miércoles pasado quedó cesante en su función. Mencionó que esta decisión de la jefa comunal tiene correlato en la faltante de 633 mil de pesos en esa municipalidad. Passi dijo que ella «no tiene relación» con el ilícito.



«En el mes de abril, no teníamos habilitado banco. Se hicieron cobros variados, de la cooperativa de luz, de impuestos y demás; el miércoles 1º de abril, el 8 de abril, y el jueves Santo nos habilitaron desde el banco, para llevar el dinero. Le avisamos al a tesorera, y ella me trae alrededor de 325 mil pesos a la oficina de la intendenta. Yo lo llevo al banco el 8 de abril. No estaba solo ese dinero, había más, estaban esos 633 mil pesos que quedaron en la caja fuerte todos esos días, y el día lunes ella me lo prepara para llevarlo. La gerente del banco me preguntó después, que porqué yo no había llevado todo ese día jueves que estaba todo el dinero; no supe que explicarle porque yo solo hacía el mandado de llevar y traer, de depositar cheques», aseveró la imputada en el hecho.

En el mismo sentido, relató: «El lunes ella me prepara el dinero, junto a un cheque, y me lo deja arriba del escritorio. Era una bolsa de fajos de 100 pesos y en otra bolsa verde había billetes de 200, 500, 1000», aportó. Ante la consulta dijo que «no constató» que en ese dinero estuvieran los 633 mil pesos.

Rememoró que buscó un portatermo para poner todo ese dinero adentro, para llevar al banco y que la intendenta le recomendó que le pida a la tesorera el portafolio, cosa que hizo, y «al momento de poner la plata, llegó una chica que es administrativa, y me hizo un chiste, me dijo ‘está para asaltarla a Lidia’. Somos las únicas que vimos el dinero, esa chica, la tesorera y yo. Ubicamos el dinero en el portafolio. Dejé el dinero en el mueble porque la intendenta me llamó por un problema urgente, y estaba el gremio. Uno de los chicos me ayuda a abrir el armario para que quede bien trabado, cerramos el armario e la intendenta. La intendenta que da con la llave. Cuando la tesorera me pregunta le dije que no fui al banco y que el dinero quedó en el mueble».

Passi dijo que ella nunca salió del edificio municipal. «No me moví del lugar, en toda la mañana. Yo andaba en mi bici, cuando la intendenta sale por adelante, yo salgo por atrás, salí caminando con el encargado», agregó.

La mujer dijo que está «injustamente acusada».



«La responsabilidad de llevar el dinero no era mía, lo hacía porque la intendenta así lo pidió», indicó.

Landra, cuando la desvincula de su cargo a Passi, le dice que lo hace «sería hasta que se aclare todo esto. Quiero creer que sí confía en mí».

La decisión de remover a la secretaria de su cargo está contenida en el decreto N° 37 del 8 del actual que firmó la intendenta Landra.

Para Passi «hay algo político en el medio», dijo y agregó que «en diciembre cuando tomamos la gestión, la intendenta y yo quisimos corregir varias cosas, poner en orden varias irregularidades. Se nos reservaba información para manejar los dineros del municipio».

Consultada por Códigos si «tenía deudas» contestó: «Como todo el mundo, sí había tomado créditos. Que yo tenga cuentas no es un determinante de que yo haya sacado el dinero».

La primera imputación en esta causa es la de Passi. Hay una persona que las cámaras del lugar, muestran «entrando y saliendo» en el horario en que el armario se cerró y el dinero quedó dentro. Ese hombre estaba sospechado, pero nunca estuvo imputado. Cuando se sospechó de esta persona que estaba a cargo del área de contaduría municipal «siempre me mantuve al margen de los cometarios, nunca emití opinión de nadie», añadió Passi.



Lidia Passi es Licenciada en Psicología, «tengo sello, matrícula, pago mi jubilación por ello. Se lo que es ser profesional. Sé lo que es laburar, aunque tenga deudas, créditos. Tengo tarjeta, tengo la cuota de mi auto, que pago con un plan de cuotas». Hasta las cuentas de su pareja se investigan «Él es transportista, tiene un camión, hace viajes mixtos de animales y cereales», agregó la mujer.

«Estoy trabajando con mi abogada para demostrar mi inocencia. Soy inocente«, afirmó la ex secretaria de la intendenta de Tabossi.

Aseveró también: «Juré desde que entré, defender los derechos de los trabajadores, por ejemplo, los de afuera con sus horas de quincena. Hacíamos cosas que no teníamos que hacer, anotar las horas que se les descontaban para poder reclamárselas a quien correspondía y que lo corrigiera. También se hacían cosas que no tenían que hacer funcionarios públicos. Se retenían quincenas, por deudas con un tercero, con relación estrecha de alguien de adentro. Yo me comprometí que eso no iba a pasar mientras yo esté. Pagamos la quincena nosotros, apra que eso no pase, tratamos de regularizar la situación. Mientras estuve ahí eso dejó de pasar». Elonce.com.