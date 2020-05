- Publicidad -

Para hacer uso de la salida de esparcimiento no se requiere permiso de circulación, pero los vecinos deben salir con su DNI y con tapabocas. Se pueden hacer actividades de caminata, trote y ciclismo

Tal como informaron desde la Dirección de Deportes y Recreación del Gobierno local, desde este martes 19 de mayo, jóvenes y adultos podrán realizar actividades de caminata y trote, de 14 a 16 y de 18 a 19:30 los siguientes días: martes, jueves y sábado. Por su parte, los adultos/mayores de 60 años podrán efectuar actividades de caminata y trote también los días martes, jueves y sábado, de 10 a 13 horas; ampliando en ambos casos las opciones horarias.

En tanto, los días miércoles, viernes y domingo, de 14 a 17 podrán hacerlo niños y niñas de hasta 12 años de edad. La duración máxima de todas las salidas es de una hora máximo y, desde este martes, también, se agrega que quienes hagan uso de esta salida de esparcimiento, podrán hacerlo en compañía de un familiar conviviente.

Los circuitos de esparcimiento establecidos, por su parte, son los siguientes: Av. 9 de Julio, desde Lombardía hasta Av. 28 de Mayo. Av. Alem esquina Av. 9 de Julio hasta Autovía Nacional N°14. Av. Dr. Casillas desde Av. 28 de Mayo hasta Arco de Acceso a la ciudad; el Playón Polideportivo Municipal y el predio de la Estación del Ferrocarril. Ahora, también, se agregan las plazas «César Manuel Varini» de barrio Norte, “Libertad” del Santa Rosa y “Alberto Clement” de barrio Parque, y la zona rural. Quien haga uso de esta excepción deberá optar por el más cercano a su domicilio. Asimismo, cabe agregar que, en dichos espacios, no está permitido el uso de juegos infantiles y gimnasios.

En cuanto a las actividades de ciclismo, se recuerda que las mismas pueden efectuarse de 13 a 16 horas los días martes, jueves y sábado para jóvenes y adultos, en forma individual, en circuitos de ciclismo y caminos rurales del ejido de la ciudad de Chajarí. La duración máxima de la actividad también deberá ser de una hora.

“El fin de semana, junto a Profesores que integran la Dirección de Deportes y Recreación, recorrimos las distintas zonas habilitadas para estas salidas de esparcimiento, y se puede decir que la gente se viene portando bien, sobre todo con el uso de tapabocas. Pero, por otro lado, vemos que, en algunos casos, salen de a dos y no mantienen la distancia correspondiente, lo que creo que iremos cambiando con el paso de los días ya que estamos acostumbrados, cada vez que nos juntamos, a darnos un abrazo o a estar junto al otro. Debemos re-habituarnos, nuevamente, a esta cuestión pero, en líneas generales, creo que la gente se viene comportando de buena manera”, dijo el Director de Deportes y Recreación, Ramiro Galeano.

Medidas de autoprotección

Para poder llevar a cabo estas medidas, el Municipio de Chajarí adopta las recomendaciones para el esparcimiento responsable especificadas por el Comité de Emergencias Sanitarias en el Documento COES ID: DCOES050, en especial las siguientes:

Realizar una adecuada limpieza de manos, antes y después de la salida. Usar tapabocas en forma obligatoria. Los mismos también pueden combinarse con anteojos. Mantener la distancia social lateral de dos metros y de anterior/posterior de 15 metros, respecto de otras personas que estén realizando actividades similares.

Podrán hacer uso de esta salida las personas que no presenten enfermedades respiratorias o cardiovasculares y que no tengan afecciones tales como diabetes, ya que son la población con mayores riesgos en caso de contagio. Los adultos mayores que se encuentren en residencias geriátricas o gerontológicas no podrán realizarlas.

Marco normativo

El artículo 8º del Decreto de Necesidad y Urgencia N°408/2020 del Gobierno nacional estipula que “las personas que deben cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio podrán realizar una breve salida de esparcimiento, en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico, sin alejarse más de quinientos (500) metros de su residencia, con una duración máxima de sesenta (60) minutos, en horario diurno y antes de las 20 horas. No se podrá usar transporte público o vehicular y se deberá guardar en todo momento un distanciamiento físico entre peatones no menor a dos (2) metros, salvo en el caso de niños y niñas de hasta doce (12) años de edad, quienes deberán realizar la salida en compañía de una persona mayor conviviente (…) Para esta salida se recomienda el uso de cubre boca, nariz y mentón o barbijo casero”.

La provincia de Entre Ríos, por su parte, emitió primeramente el Decreto MGJ N°603/2020 que estipula, en los artículos 3° y 4° que “las Autoridades Municipales, Comunales y de las Juntas de Gobierno, podrán solicitar al Poder Ejecutivo Provincial la autorización para que en sus respectivas jurisdicciones se autorice la habilitación a fin de posibilitar la salida de esparcimiento contemplada en el Artículo 8º del DNU N° 408/20 PEN”. Se estipula, además, que estas solicitudes se deben presentar «junto con el protocolo de seguridad sanitaria y las medidas de control a aplicarse en su jurisdicción”.

Así lo hizo el Municipio de Chajarí con fecha 8 de mayo de 2020. Posteriormente, el 11 de mayo, el Gobierno de Entre Ríos autorizó estas salidas en todo el territorio provincial por intermedio del Decreto GOB N°665/2020, previa adhesión de la autoridad municipal e incluyó, además, recomendaciones del Comité de Emergencia Sanitaria (COES) para la implementación de estos momentos de esparcimiento. (APFDigital)