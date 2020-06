- Publicidad -

Se mantiene el mismo esquema de restricciones hasta el 12 de julio. El intendente del pueblo confía en que la curva pueda estabilizarse.

Después de 100 días de aislamiento social la localidad de Santa Ana, en el Departamento Federación, registra casi el 85% de los casos positivos de coronavirus en esa jurisdicción.

Solamente ayer en la ciudad se detectaron 13 nuevos contagios, por lo que el total se elevó a 50, con un caso en estudio (se debe realizar un hisopado), ocho casos descartados y 160 personas se mantienen aisladas. El crecimiento en la tasa diaria de infectados era una posibilidad cierta, teniendo en cuenta los 23 hisopados realizados el viernes, 13 de los cuales resultaron positivos y los 10 restantes dieron negativo.

De acuerdo a las perspectivas epidemiológicas, el incremento progresivos de nuevos casos de Covid-19 y las decisiones conjuntas que se vienen tomando con los municipios de la región, el gobierno municipal de Santa Ana resolvió mediante un decreto prorrogar desde hoy a las 0 hasta las 24 horas del 12 julio la fase 1 de la cuarentena, manteniendo las suspensión de todas las actividades autorizadas, salvo el funcionamiento de los comercios esenciales.

Basándose en datos objetivos de la evolución de la curva de contagios, así como también el estricto seguimiento de los casos sospechosos de Covid-19, las autoridades de la localidad expresaron un moderado optimismo respecto a lo que viene. La realidad es que en Santa Ana se mantiene el status de transmisión local por conglomerado, lo que implica que se deberán reforzar las medidas tendientes a reducir al máximo la circulación de personas.

Pese a ello el intendente, Rogelio Zanandrea, dijo que hay algunos indicios que permiten suponer que la situación mejoraría. “Tuvimos reunión del equipo epidemiológico local, con los equipos de salud y del municipio. No hay gente con sintomatología en el pueblo dentro de los barrios donde hemos tenido este conglomerado. Hoy no se harán hisopados, porque justamente no hay gente con síntomas. La situación tendería a controlarse, y siempre lo decimos en potencial. Ese es nuestro deseo. Las personas están todas aisladas, los positivos obviamente y todos sus contactos estrechos llegando a 160 en la localidad”, precisó.

Según el reporte del área de Vigilancia Epidemiológica, los habitantes de esta localidad contagiados e incluidos en el informe de ayer son personas relacionadas con casos ya confirmados y todas presentan sintomatología respiratoria leve.

Acerca de la situación en el Departamento, donde en total hay 59 casos, el hospital Santa Rosa indicó que además hay 27 personas aisladas en Chajarí y seis en Villa del Rosario. “Se encuentran en seguimiento 30 personas que estuvieron en zonas de circulación del virus y son 268 personas las que ya cumplieron con el aislamiento”, anunció oficialmente el nosocomio.

Dentro de la microrregión, que integran además Chajarí y Villa del Rosario, la ciudad de Santa Ana es la más comprometida y en virtud de la gravedad de la situación se endurecieron las acciones preventivas para evitar la propagación del virus en la zona, y a la vez establecer los nexos epidemiológicos. Siguiendo con el abordaje conjunto, los mencionados distritos y las autoridades de Mocoretá (Corrientes), así como también los directivos de los hospitales de las cuatro jurisdicciones, dialogaron sobre la importancia de concientizar sobre las medidas y cuidados a tener en cuenta ante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

En la oportunidad se acordó reforzar los controles en los accesos de cada ciudad, continuar con el uso de barbijo, especialmente en espacios cerrados; distanciamiento social y lavado frecuente de manos. “Podrán circular todas aquellas personas que realicen actividades de carácter esencial. En otra de las pautas, se planteó: “Debido al intercambio que se mantiene con ciudades de circulación viral, por la dinámica de nuestra economía regional, solicitamos que permanezcan en sus lugares de trabajo”.

Primer caso en Villa Elisa

La localidadad de Villa Elisa, en el Departamento Colón, registró ayer su primer paciente diagnosticado con coronavirus. Se trata de una persona residente en Buenos Aires, pero con familiares en Colonia Las Pepas, a unos 30 kilómetros de la ciudad, que concurrió al hospital San Roque de Villa Elisa en el sábado por síntomas compatibles con la enfermedad, se consignó.

