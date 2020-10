- Publicidad -

Fuertes críticas del bloque oficialista a la oposición. Las inversiones a realizar con el dinero que genere la venta de terrenos municipales está en el centro de la discusión.

En la última sesión del Concejo Deliberante, el bloque de concejales de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de comunicación en el cual “recomienda” al Departamento Ejecutivo Municipal que cuando se concrete la venta de terrenos municipales, con el dinero recaudado realice la obra de gas natural para un sector de la población.

- Publicidad -









Desde el bloque oficialista salieron a responder con una nota titulada “El valor de la honestidad”, que reproducimos:

“Sobre el texto de ese proyecto queremos comunicar dos cuestiones: en primer lugar, si bien es cierto que la redacción ha sido plagiada casi en su totalidad de un proyecto de comunicación presentado por el bloque “Frente de todos” esta falta de honestidad no impidió que sea elevado al Ejecutivo, ni será motivo para descartar su análisis. De hecho, el bloque “Juntos por el cambio” ha realizado esa maniobra de deshonestidad intelectual, de cortar y pegar sin análisis previo, en otras ocasiones con otros proyectos, y no ha sido ese el motivo para la desaprobación sino la falta de otros sustentos en materia legislativa tales como la de no establecer adecuadamente los fundamentos, los fines y el articulado. Se solicitó una revisión de esta práctica deshonesta a la concejala Mabel Schmutz en la privacidad de una reunión de comisión, con el pedido expreso de que lo comunicara a sus pares; pero hicieron caso omiso y continuaron con el plagio. En segundo lugar, un proyecto de comunicación tiene el objeto de recomendar o exponer algo. No se votó en el Concejo, no fue debatido. En dicha comunicación se informa una intención. Y es en el Ejecutivo, donde se evalúa toda comunicación proveniente del cuerpo legislativo y, finalmente, se toma la decisión final.

Ahora bien, sobre la intención de la comunicación nos preguntamos con qué criterios han seleccionado a unos barrios en detrimento de otros para ser beneficiarios del servicio, por qué el bloque de “Juntos por el cambio” determina que unas familias tienen más derechos que otras a recibir el gas natural. Creemos que mucho más justo e inclusivo hubiese sido considerar a todas las familias hernandenses que, a la fecha, no son beneficiadas con el servicio.

Por otra parte, el concejal Damián Rodríguez manifestó estar en desconocimiento acerca del proyecto en marcha presentado por el Municipio en Gas Nea, desde el mes de mayo de este año. Dicho proyecto está en buen camino y la expansión de la red domiciliaria abarca a muchas más zonas de nuestro querido Hernández. Pero luego de que el Sr. Rodríguez y sus compañeros de banca estuvieron al tanto, ¿por qué insistir y generar ilusión con una comunicación que ya saben que es inviable?, ¿por qué replicar en las redes sociales y en los medios de comunicación esta noticia, desvirtuándola?, ¿por qué esa insistencia en la falta de veracidad a la hora de informar o, mejor dicho, desinformar? Entonces, nos permitimos dudar si es desconocimiento o falta de interés. Actualmente, el municipio es una institución de puertas abiertas, y la búsqueda de información y el diálogo deberían primar antes de la presentación de un pedido por escrito, para asesorarse, para demostrar real interés, sobre todo tratándose de un proyecto de tal magnitud.

Y hablando de magnitud, es bueno informar que el pedido es inviable en cuanto a cifras y posibilidad de concreción. El concejal Rodríguez indicó que recibieron asesoramiento hace dos meses acerca de costos un tanto imprecisos ($2.000 el metro lineal), y las cifras no se corresponden con las ofrecidas y presupuestadas por el organismo Gas Nea. De hecho, distan bastante: el Municipio solicitó 6.600 metros para la ampliación de gas con un costo promedio de $3.500 por metro, –dependiendo de las diferentes medidas, de espesores y diámetros–, lo que arrojaría un total aproximado de obra de $23.000.000. En tal sentido, plantear una recomendación de semejante envergadura relacionada con la obra pública reviste sólo una intención publicitaria y demagógica. No estamos hablando ni debatiendo sobre una obra de bajo presupuesto por eso es imposible pensar en la posibilidad de financiarla con la venta de terrenos que ni siquiera han sido vendidos, y aun concretándose la venta en un futuro no alcanzaría a cubrir ni el mínimo que se requiere para comenzar con dicha obra.

Como integrantes del cuerpo legislativo sabemos que hay proyectos de comunicación, de resolución y de ordenanza de carácter realizable, que pueden llevarse a cabo y responden a demandas concretas y reales de la población, tales como el Programa del Quirófano móvil, el Plan de tenencia responsable de mascotas, el congelamiento de nuestras dietas, el Registro de donantes de sangre, entre tantos otros que ha presentado el bloque “Frente de todos”. Invitamos, una vez más, a los concejales de “Juntos por el cambio” a estar a la altura de las circunstancias, a interiorizarse sobre cada asunto a tratar en el Concejo, a escuchar a los vecinos, a representarlos, a realizar aportes constructivos y, sobre todo, a trabajar con honestidad.

Seamos consecuentes, seamos dignos del cargo que ocupamos y por sobre todo, hablemos con la verdad. Seamos comprometidos e íntegros a la hora de obrar y comunicar. Los vecinos y las vecinas de Hernández merecen ser respetados con nuestro trabajo bien realizado y siempre informándolos con la verdad. Por todo eso, la honestidad es la mejor forma de hacer política, siempre”.