Aseguran desde el Foro de intendentes de Cambiemos. Reclaman «federalismo pleno» en la distribución de los recursos coparticipables. No descartan elevar el reclamo a Nación

Unos 22 municipios, incluyendo aquellos de extracción vecinalista y peronista, estuvieron representados por el Foro de intendentes de Cambiemos en el reclamo por los fondos coparticipables. El panorama es preocupante al punto tal que algunos intendentes no podrian hacer frente al pago de salarios ni el aguinaldo en el mes próximo. Reclaman federalismo pleno en la distribución de los recursos coparticipables y no aceptan el ofrecimiento de un adelanto de coparticipación ni créditos.

La delegación de presidentes municipales de Cambiemos estuvo integrada por Pedro Galimberti, de Chajarí; Darío Schneider, de Crespo; Gustavo Vergara; de Ramírez; Rafael Cavagna, de Nogoyá; y Bruno Sarubi, de La Paz. Todos estuvieron reunidos en la casa del partido radical, previamente para ultimar los detalles del encuentro con los ministros.

La vicegobernadora Laura Stratta y ministros del gabinete entrerriano recibieron este miércoles 20 a intendentes de Cambiemos a quienes le brindaron un detalle de las acciones de contención sanitaria y social, obras de infraestructura.

Acompañaron a la vicegobernadora las ministras de Gobierno, Rosario Romero, de Salud, Sonia Velázquez; de Desarrollo Social, Marisa Paira; y el ministro de Economía, Hugo Ballay, y la coordinadora de Obras del ministerio de Planeamiento, Eugenia Mayor.

Luego de la reunión, los intendentes de Cambiemos manifestaron su disconformidad ante la respuesta brindada por los funcionarios de Bordet. «No queremos ni adelanto ni crédito. Reclamamos los dineros que nos corresponden de manera genuina, aseveró el presidente del Foro de Intendentes de Cambiemos, Rafael Cavagna.

El dirigente expresó su preocupación por la situación económica de muchos municipios. «No nos llevamos ninguna respuesta. Se valora el diálogo y se han avanzado en otras temáticas, como obras y la cuestión sanitaria. Pero no nos satisface la respuesta de un adelanto de coparticipación o créditos que ni siquiera sabemos a que tasa tendremos que devolver ese dinero. En ese sentido destacó el rol que ha tenido el gobernador de Buenos Aires. «Kicilof se ha sentado a distribuir de manera porcentual por el el índice de coparticipación, y ese es el verdadero sentido.» También recordó que durante la gestión del ex presidente Macri, a los municipios les devolvieron el 15 por ciento. «Eso entendemos como federalismo pleno».

Los municipios son el primer organismo de llegada a la gente y sus necesidades. Sin embargo la delicada situación económica de muchos terminará resintiendo la prestación de los servicios. «La pandemia nos afecta a todos. Para poder pagar sueldos haremos todo el esfuerzo, pero entendemos que el criterio debe ser otro.

«No pedimos asistencia, ni ayuda. Entendemos que deber haber una ayuda extraordinaria. No vamos a claudicar en el reclamo. Utilizaremos todos los mecanismos políticos para encontrar una solución, aseveró. «En cuanto a los pasos a seguir adelantó que habrá un encuentro dentro del espacio y con intendentes de otras extracciones políticas para coordinar acciones. «Somos gestionadores de nuestros vecinos. No descartamos llegar a Nación para hacer escuchar nuestro reclamo.»

Por su parte el intendente de Crespo, Darío Schneider destacó la oportunidad poder sentarse en una mesa de diáologo y poder explicar la situación. Pero «no quita que no tengamos que plantear las cosas con sinceridad y sobre las dificultades que tenemos, como caída de recursos y no vemos un horizonte. Si bien siempre hubo voluntad de diálogo nos trabamos en el debate por los recursos coparticipables porque ellos insisten que no van a ser coparticipados. Pero alguna solución tenemos que tener,» señaló.

En cuanto a la propuesta de acceder a créditos para el pago de sueldos, Schneider no se mostró convencido. «Hay que evaluarlo. Aparentemente es una solución, pero a futuro tendremos que devolver ese dinero. Insistió en la complejidad de la situación que afecta a muchos municipios.»

SOLNoticias