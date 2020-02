- Publicidad -

En su quinta edición, anuncian además un almuerzo criollo, la actuación de números artísticos y desfile de agrupaciones.

Las Cuevas- Este 23 de febrero desde las 9.00, organizado por la Comuna de Las Cuevas, se llevará a cabo la 5ª Fiesta del Pueblo Isleño en el Campo de Daniel Martínez, con una entrada general que tendrá un costo de $400 (menores de 12 años gratis). Anuncian un almuerzo criollo, servicio de cantina y la actuación de Miguel Figueroa y su conjunto Amanecer Campero, Diana Zapata y Miguel González.

Habrá desfile de agrupaciones y azote de tropillas en el río. Se propone además una gran jineteada con ocho renombradas tropillas: La Endiablada, de Balbi (Victoria), La SanVictoria, de Jacobo (San Víctor), La Candelaria, de Nievas (Aranguren), Los Humildes, de Acosta (Las Cuevas), Los Renegados, de Vallenary (Feliciano), Los infieles, de Acosta (Las Cuevas), La Amistad, de Jacobo (San Víctor) y El entrevero, de Eclessia (Costa Grande). Coordinan Ángel Pirincho Martínez y Chiche Acosta.

Broche de oro

Se sumará después un broche de oro de clinas con Gustavo Jacobo vs. El Económico de Jacobo; Fernando Báez vs. La Lambado de Jacobo; Ramón Rubin vs. El Veneno de Nievas; Agustín Valenari vs. El Cachito de Valenario; Nahuel Criollo vs. El callejero de Balby; Cristian Jacobo vs. El Chupete de Jacobo, Agustín Leiva vs. El 2 palabras de Eclessia; Maxi Wyllem vs. El facón de Acosta y Joaquín Griollo vs. El Pañuelito de Jacobo.

Apadrinan Gustavo Jacobo, Leo Martínez, Leo Vázquez, Ramón González. Capataz de Campo: Chiche Acosta. Animación: Chano Izaguirre. Payadores: Iván Hofstetter y Samuel Garcilazo.