Deja la UAI Urquiza, donde conquistó varios títulos y se convirtió en futbolista profesional.

Sofía Schell es la referente máxima del fútbol femenino de Crespo, sumando una notable cantidad de logros a su exitosa carrera deportiva. La jugadora surgida de la Asociación Deportiva y Cultural, puso punto final a una hermosa etapa en la UAI Urquiza, para buscar nuevos horizontes deportivos y profesionales.

A través de sus redes sociales, comunicó que ya no es parte de la UAI, entidad a la que llegó en 2014 y donde consiguió convertirse en futbolista profesional. Textualmente, escribió: “GRACIAS A TODOS. Después de tantos años me toca decir adiós. No fue fácil tomar esta decisión, y no alcanzan las fotos para mostrar los momentos vividos. 6 años, 4 torneos locales, 4 Libertadores, muchos viajes, vestuarios con música y baile, y otros con llanto. Millones de momentos inolvidables con toda mi FAMILIA FURGONERA. Y digo toda porque hablo de todas las personas que conforman el equipo adentro y afuera de la cancha. Todas mis compañeras, las guerreritas, la nutri, la psicóloga, los utileros, los kinesiólogos, los cancheros, cocineros, la gente de limpieza, los choferes, la gente de prensa, dirigentes, ayudantes de campo, preparadores físicos y a mi querido DT. Gracias por todos estos años compartidos. Gracias Dios por regalarme esta familia. Mi corazón siempre será BORDO Y CELESTE. ‘LA UNIÓN HACE LA FUERZA’”.

Con esa reflexión Sofi confirmó la noticia en su cuenta de Instagram, donde también subió un video. Posiblemente otro país será el que le dará continuidad a una carrera en la que todavía le queda mucho camino por recorrer.