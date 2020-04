- Publicidad -

El incendio de una cosechadora se produjo en la tarde de este jueves en un campo de Colonia Ensayo. Trabajaron Bomberos Voluntarios de Aldea Brasilera. Los daños de la máquina fueron totales. No hubo lesionados.

El siniestro se produjo en la tarde de este jueves, aproximadamente a las 17.



Roberto Lederhos, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Aldea Brasilera, indicó a Elonce cómo ocurrieron los hechos.

Fueron convocados a raíz del siniestro y concurrieron con dos dotaciones de Bomberos.

«Cuando llegamos encontramos la cosechadora totalmente en llamas. Afortunadamente ya está sofocado todo», puso relevancia Lederhos.

La máquina «estaba en marcha, trillando. El dueño de la máquina sintió un olor a quemado que entraba por el aire acondicionado. Cuando abrió la puerta y quiso bajar para ver qué pasaba, vio que la parte de abajo estaba envuelta en llamas», relató.

El hombre «sólo pudo sacar una caja de llaves y tuvo que salir rápidamente. Usó el matafuegos pero le fue imposible apagarlo por la magnitud que habían alcanzado las llamas», detalló Lederhos.

Al ser consultado, afirmó que «por suerte el fuego no afectó mucho de la cosecha, ya que el dueño del campo tiene una máquina cargadora, fue hasta el lugar y comenzó a remover la tierra para que el fuego no se extienda. Cuando llegó la autobomba se empezó a tirar agua con espuma, con eso se buscó que no se expandiera el fuego».