- Publicidad -

Una vecina de Crespo se comunicó a la sección «Tu opinión nos importa» de FM SOL 107.9 con la finalidad de pedir mas presencia de los inspectores de tránsito o policía para ayudar a los empleados a controlar el ingreso de personas a comercios.

Desconozco el bendito protocolo, así que no se si «puede» o no hacerse. Sugiero una recorrida de la guardia urbana o policía por los locales abiertos por favor para ayudar a los empleados a controlar el ingreso de clientes. La agrícola tiene un guardia en la puerta de ingreso muchos otros comercios no. Así que por favor a quien corresponda activar ésto una vueltita para colaborar con los trabajadores cómo ustedes que no pueden resguardarse en sus casas.

En un super de Av. Belgrano, van familias, grupo de amigos a comprar y cuando les dicen muy diplomáticamente que sólo ingresa uno, muchos reaccionan mal y las herramientas que la empresa les ofrece a sus empleados son limitadas en éstos momentos.

Si querés acercar tu opinión o inquietud enviá tu mensaje a fmsolcrespo@gmail.com o al (0343) 5310445 (wsp).

FM SOL 107.9