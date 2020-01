- Publicidad -

Una nueva jornada del torneo veraniego tuvo lugar en el pabellón de la Fiesta Nacional de la Avicultura este miércoles por la noche.

Debido a las condiciones climáticas, la tercera jornada del Verano Voley se realizó este miércoles 29 del corriente mes en el pabellón de la FNA. La misma comenzó a las 20.30 y contó con una gran cantidad de partidos en las categorías varones, mujeres y mixto, los cuales se dividieron en dos canchas.

Resultados

CANCHA Nº 1

Renovar 2 vs. Team One Armed 1 (14-16, 15-6 y 15-7) – (Varones)

Estrelladas 0 vs. 147 Sport 2 (6-15 y 7-15) – (Mujeres)

147 Sport 2 vs. Tres toques 0 (17-15 y 15-11) – (Mixto Zona C)

Badabinbadabum 0 vs. Colonia Sumando Pasos Naranja 2 (9-15 y 9-15) – (Mixto Zona B)

MuniCres tres 2 vs. Colonia Sumando Pasos Celeste 0 (15-6 y 15-10) – (Mixto Zona C)

MuniCres dos 0 vs. No se presentan 2 (13-15 y 12-15) – (Mixto Zona A)

CANCHA Nº 2

Manaos de uva 2 vs. Habit 0 (15-11 y 16-14) – (Varones)

Chiflando bajito 2 vs. Sálvese quien pueda 0 (15-4 y 15-11) – (Mixto Zona D)

MuniCres uno 2 vs. Los clavales 0 (15-12 y 15-9) – (Mixto Zona A)

No hay nombre 2 vs. Sin querer queriendo 0 (15-7 y 15-1) – (Mixto Zona D)

Renovar 0 vs. El legado de metralleta 2 (11-15 y 11-15) – (Mixto Zona B)

REPROGRAMADO

Frolitas vs. Ultimo momento (Mujeres) -para el 5/2-

Por: Brian Müller

