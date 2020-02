- Publicidad -

Continúa el tradicional certamen veraniego que organiza la Municipalidad de Crespo.

(Lunes 10 de febrero, desde las 20:30, en el playón del ICC)

CANCHA Nº 1

147 Sport vs. Chiflando bajito (Partido 1 – Cuartos de final – Mixto)

No se presentan vs. MuniCres 3 (Partido 2 – Cuartos de final – Mixto)

Manaos de uva vs. Habit (Semifinal – Varones)

147 Sport vs. Último momento (Semifinal – Mujeres)

Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2 (Semifinal – Mixto)

CANCHA Nº 2

Colonia Sumando Pasos Naranja vs. MuniCres 1 (Partido 3 – Cuartos de final – Mixto)

No hay nombre vs. Badabinbadabum (Partido 4 – Cuartos de final – Mixto)

Renovar vs. Team One Armed (Semifinal – Varones)

Frolitas vs. Estrelladas (Semifinal – Mujeres)

Ganador partido 3 vs. Ganador partido 4 (Semifinal – Mixto)

Nota: Programación sujeta a modificaciones dispuestas por la organización.