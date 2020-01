- Publicidad -

Partidos para este lunes 27 de enero, desde las 20:30, en el playón del ICC.

CANCHA Nº 1

Estrelladas vs. Frolitas (Mujeres)

Sálvese quien pueda vs. Sin querer queriendo (Mixto Zona D)

Tres toques vs. Colonia Sumando Pasos Celeste (Mixto Zona C)

Colonia Sumando Pasos Naranja vs. El legado de metralleta (Mixto Zona B)

Los clavales vs. No se presentan (Mixto Zona A)

Team One Armed vs. Habit (Varones)

CANCHA Nº 2

147 Sport vs. Ultimo momento (Mujeres)

MuniCres uno vs. Municres dos (Mixto Zona A)

Badabinbadabum vs. Renovar (Mixto Zona B)

147 Sport vs. MuniCres tres (Mixto Zona C)

Chiflando bajito vs. No hay nombre (Mixto Zona B)

Renovar vs. Manaos de uva (Varones)

*Nota: Programación sujeta a posibles modificaciones dispuestas por la organización.