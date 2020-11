- Publicidad -

El Dr. Javier Malavassi se refirió a los riesgos ecológicos que genera la presencia de una especie exótica introducido en la región y que no tiene depredador natural. «Es necesario contar con una legislación que controle su reproducción en un trabajo consensuado con asociaciones protectoras de animales»

Vecinos que residen en las afueras de Crespo observan con cierto asombro la presencia de ciervos que cruzan campos a gran velocidad. Un conductor que circulaba de noche por Ruta 12 se encontró con una manada que estaba al costado de la ruta.

Pero no sólo las manadas recorren la zona rural, sino que también se los puede ver en algunos barrios de Crespo. «Se los puede ver en distintos horarios y a algunos aparecieron en barrio San Miguel, de Crespo,» comentó una vecina. Otra mujer compartió un video donde se los puede ver corriendo dentro de una granja.

En esta región «el animal encuentra las condiciones ideales para su reproducción,» explicó el médico veterinario, Javier Malavassi a SOLNoticias. El profesional dijo que son animales hermosos, oriundos de la India, que se trasladan en manadas cruzando campos y rutas en cuestión de segundos. Sin embargo advirtió sobre los riesgos que existen para los conductores que pueden verse sorprendidos, como también su presencia atenta contra el hábitat del ciervo autóctono, el guazuncho.

Consultado sobre las razones por las cuales se introdujo una especie que ahora atenta contra el hábitat del guazuncho.

A fines de la década del 80 se crea un coto de caza en la Estancia La Lidia, ubicada en el centro de la provincia. Para ello se trajeron ciervos Axis oriundos de la India y también el jabalí europeo, ambas especies para reproducción. En este departamento es la mejor ecología que podemos brindarle, encuentra alimento y agua, en campos y praderas. Acá no tiene predadores y ya estamos viendo serios problemas, porque hay manadas de 50 ciervos en algunos lugares. departamento Nogoyá y Paraná, el problema es ecologico lo ataca al guazuncho y lo mata y va ganando terreno, el guazuncho es nuestro ciervito y mucho mas pequeño, le ocupa el mismo nicho ecológico y va en aumento el número del Axis.

La provincia autorizó la caza permanente de animal para controlar su reproducción de marzo a noviembre. Pero al mismo tiempo esta postura confronta con las opiniones de los ecologistas. «Para encontrar una solución viable, será necesario acordar alguna política consensuada con las asociaciones protectoras de animales. La naturaleza por si misma no tiene forma de solucionarlo,» remarcó Malavassi.

«Con buen tino el gobierno provicial declaró la caza mayor permanente, pero acá también están los ecologistas. Está en riesgo el guazuncho, los cultivos y lo mas grave la accidentologia vial será mas frecuente.» La gente tendrá que transitar con mucha precaución para evitar accidentes.

Debemos tener alguna politica consensuada con asociaciones protectoras de animales. Hay que sentarse a coordinar politicas efectivas de control de la reproducción, la naturaleza no tiene forma de solucionarlo, porque no tiene depredador. En Entre Ríos «hay que trabajar en una legislación para que controle la reproducción del ciervo de la India». La matanza indiscriminada puede sonar fuerte, pero es necesario que haya una regulación, una es por la via de la caza. De igual manera hay que trabajar en evitar su reproducción.



