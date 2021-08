- Publicidad -

La primera fecha de la Copa Ciudad de Crespo se disputó este sábado en el Estadio ‘Eduardo Stieben Wirth’, enfrentándose Cultural y Unión.

Los resultados fueron los siguientes: Sub 17: 1-1, Sub 20: 3-2 y Primera: 0-0. También hubo preliminares de categorías infantiles (2012, ’13 y ’14).

La Municipalidad de Crespo –que dispone de una ambulancia y profesionales para la cobertura médica en la cancha- entrega cinco pelotas oficiales a cada institución en el compromiso que oficien de locales. En este caso fue para la Asociación Deportiva y Cultural, recibiendo los balones el presidente de la entidad, Beltrán Cepeda.

En el segundo capítulo, este lunes 16 de agosto, aprovechando el feriado, Unión recibirá a Sarmiento. La redonda tendrá acción a las 13:30 con Unión vs. Cultural en fútbol femenino (dos tiempos de 20’). Luego jugarán el ‘Verde’ y el ‘Rojo’ en categorías: Sub 17 (14:15), Sub 20 (15:30), Infantiles (16:30) y Primera (17:00).

A tener en cuenta

Recordemos que la Copa ‘Ciudad de Crespo’ será para la institución deportiva que sume más puntos, al cabo de las tres fechas disputadas, considerando las tres categorías (Primera, Sub 20 y Sub 17). Después de cada encuentro, la puntuación a distribuir entre los clubes será la utilizada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA): 3 (tres) unidades al equipo ganador; 1 (uno) para cada uno en caso de empate y 0 (cero) al elenco perdedor.

En caso de producirse paridad en la primera posición, se desempatará mediante el siguiente procedimiento:

a-) Resultados de los partidos entre sí en Primera, Sub 20 y Sub 17.

b-) Mejor diferencia de gol en la sumatoria de Primera, Sub 20 y Sub 17.

c-) Mayor cantidad de goles a favor en la sumatoria de Primera, Sub 20 y Sub 17.

d-) Sorteo entre los clubes empatados.