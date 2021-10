- Publicidad -





Los candidatos del Frente Juntos por Entre Ríos Rogelio Frigerio, Pedro Galimberti y Atilio Benedetti visitaron en el mediodía de hoy la edición 126° de la Exposición Rural de Concordia.

En la Capital del Citrus mantuvieron reuniones con las autoridades de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) y demás entidades agropecuarias que integran la Mesa de Enlace, con las que analizaron los problemas del sector.

“Si algo quedó claro en esta elección es que el kirchnerismo ya no tiene de rehenes a los sectores más vulnerables de la sociedad, y esto se vio también en Entre Ríos donde ganamos en Concordia por más de 10 puntos, algo que no había ocurrido nunca en la historia de nuestra provincia. El mensaje es que no hay que subestimar al electorado, porque el electorado tiene claro qué votar, y es también un aprendizaje para toda la dirigencia política, para que nadie se crea que esta elección tiene nombre y apellido, este triunfo es de los entrerrianos”, interpretó el candidato en primer término.

- Publicidad -









(Prensa Juntos por Entre Ríos)