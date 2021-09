- Publicidad -

Con una gran convocatoria de público a pesar del frio, se llevó a cabo en el Corsódromo Municipal la Fiesta de los Estudiantes Edición 2021.

El acontecimiento central fue la elección de la Reina de los Estudiantes 2021, participando once candidatas, representantes de la Escuela Nº 47 “Eduardo y Federico Hasenkamp” y el Instituto Secundario “Mariano Moreno”.

El evento fue organizado por la Secretaría de la Juventud y la Comisión de Cultura de la Municipalidad de Hasenkamp en conjunto con los Centros de Estudiantes de ambas instituciones.

El desfile contó con tres pasadas y las concursantes tuvieron auspiciantes para cada momento de la noche. La primera fue de look casual, la segunda de look deportivo y la tercera pasada fue con look de gala.

Se vivió una noche divertida, a pura música de la mano de los Dj’s Mirko Wensel y Gaspar Cuello. Además, se contó con el show en vivo de la Tropiband, encargados de hacer bailar a todo el Corsódromo.

Reinado

El jurado que entrevistó y evaluó a las candidatas estuvo compuesto por Emmanuel Aquino, profesor de danzas; Luz Cortez, profesora de danzas; y Candela Fernández, Reina de los Estudiantes Edición 2015 y Reina de la Comparsa Malibú 2022.

De sus deliberaciones, se coronó a las siguientes participantes en sus respectivos títulos nobiliarios: