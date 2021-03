- Publicidad -

En Entre Ríos este lunes retoman la presencialidad alrededor de 470 escuelas de gestión privada. En los ingresos y egresos se evitará la aglomeración. Cómo será el protocolo que se implementará para el retorno a las aulas.

Hoy se producirá el inicio formal del ciclo lectivo 2021 y el retorno de los alumnos a las aulas en las escuelas entrerrianas con aulas burbuja y protocolo Covid. No obstante, tres de los gremios docentes anunciaron paros desde hoy y hasta el miércoles, y otro una huelga de 48 horas a partir del miércoles.

Las escuelas de gestión privada en la provincia en Entre Ríos volverán este lunes a la actividad presencial en un escenario con nuevas reglas de convivencia y de cuidado para evitar los contagios de coronavirus. Será un regreso diferente y atípico, después de casi un año sin actividad áulica, algo que planteará un verdadero desafío para docentes, alumnos y familias.

Según cifras oficiales son aproximadamente 470 las instituciones que funcionan bajo este régimen en Entre Ríos y alrededor de 11.000 los alumnos que asisten. Los hábitos que regían la actividad escolar deberán cambiarse para siempre, porque según el Protocolo Marco elaborado por el Consejo General de Educación (CGE) el uso del tapabocas será permanente dentro de la institución y el respeto de la distancia de entre 1,5 metros y 2 metros.

En la normativa también se estableció que la actividad diaria será de hasta cuatro horas, con ingresos y egresos escalonados para los diferentes niveles y modalidades de la educación obligatoria. En escuelas de la órbita privada se informó que en el ingreso se tomará la temperatura a alumnos, docentes y no docentes, y se garantizará la higiene de manos con alcohol en gel. También se deberá cumplir con la correcta ventilación de los espacios compartidos. “Las escuelas están trabajando y preocupadas por brindarles a nuestros alumnos y docentes el mayor cuidado posible. Necesitamos del compromiso de las familias. Estamos limitados porque la vida de nuestros alumnos y docentes no transcurre solamente las tres o cuatro horas que estén en la institución. Somos parte de un grupo de personas que tiene vida fuera de la escuela y contacto con otras personas. Parece que el virus no está, pero el virus está todavía, no se fue. Esto tiene que ser un compromiso de todos”, dijo a Uno la presidenta de la Asociación de Establecimientos Privados de Educación de Entre Ríos (Aepeer), Sonia Auch.

Protocolo Covid

Si se detecta a un niño o un docente que haya tenido contacto estrecho con un caso positivo el protocolo prevé que se aísle a todo el curso. Y en el caso de que el alumno sea diagnosticado con Covid-19, se determina una suspensión de actividades y la desinfección de las instalaciones. Además se debe informar al sistema de salud para realizar un seguimiento.

En cuanto a los horarios de ingreso y egreso a los establecimientos, Auch aportó: “Lo que dice la normativa es que los niños no pueden estar más de cuatro horas en la escuela. Es para avanzar en algunos contenidos presenciales y los vínculos que se tienen que reforzar. Los ingresos y egresos cada institución los organiza de manera de evitar aglomeraciones. Hay colegios que están pensando en ingresos escalonados en los distintos niveles. No es solamente responsabilidad de las instituciones, también las familias deben poner cuidado en eso”.

Expectativas

La Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de Argentina, delegación Entre Ríos (Faera), también se pronunció respecto del inminente inicio de la presencialidad en la órbita privada. Nuclea a aquellas escuelas que no pertenecen al Arzobispado de Paraná, pero que son católicas. Aunque también representa a escuelas de Crespo, Diamante, Concordia y Santa Elena. Su responsable en la provincia, Juan Voltarel, se refirió a las expectativas con miras a un año que será pleno de desafíos. “Es poder lograr estar el mayor tiempo posible dentro de los espacios escolares sin perder todo lo trabajado el año pasado. Eso es muy importante, reconocer el trabajo de todos los docentes de gestión privada, pero también de gestión pública, que han sostenido a la educación en un año donde fue todo muy difícil. Se ha trabajado para que hoy se pueda estar en las aulas”, enfatizó.

AGMER

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) decidió que realizará un paro por 72 horas en el marco del inicio de las clases presenciales en la provincia.

El Congreso resolvió ratificar el no inicio del ciclo lectivo; ratificar el rechazo de la oferta salarial; paro los días 1, 2 y 3 de marzo; paro el 8 de marzo en el contexto del día de la mujer trabajadora y otro los días 11 y 12 de marzo.

Asimismo, definió “sostener como medida sindical el cumplimiento del trabajo docente bajo la modalidad no presencial, brindando protección gremial a las/os trabajadores que sean convocadas/os a cumplir tareas de forma presencial, en aquellos establecimientos educativos en los que no se cumplan las medidas de seguridad e higiene laboral contenidas, entre otras, en la Resolución N° 137/13 MT (Acuerdo Paritario Provincial), la Resolución N° 364/20 CFE, la Resolución N° 386/21 CFE, la Resoluciones 2722/20 CGE, la Resolución N° 117/21 CGE y sus complementarias, considerándose como imprescindibles las siguientes:

-Agua corriente y potable segura, regular y sin ningún tipo de contaminación. Limpieza anual del tanque de agua

-Instalaciones eléctricas en buen estado y normal funcionamiento.

-Provisión de insumos de limpieza e higiene y materiales de bioseguridad necesarios para la aplicación del Protocolo Marco.

-Baños en condiciones de normal funcionamiento a lo largo de toda la jornada laboral.

-Red cloacal con eliminación segura de excretas. Pozos y cámaras sépticas en buen funcionamiento y con mantenimiento periódico.

-Iluminación y ventilación adecuadas a las actividades desarrolladas en aulas, oficinas, cocina, pasillos, escaleras, salones, talleres, salas y otros espacios de trabajo.

-Personal de limpieza suficiente para garantizar la higiene del edificio escolar”.

AMET

La Asociación del Magisterio de Educación Técnica (AMET) resolvió ejecutar un paro de 72 horas el lunes 1°, martes 2 y miércoles 3 de marzo.

Los docentes técnicos entrerrianos reclaman “una propuesta salarial superadora” luego de que fracasaran las negociaciones salariales con el Gobierno provincial.

También demandan “condiciones dignas de trabajo que garanticen la salud de alumnos y docentes” y, en ese marco, piden que “se acrediten en forma inmediata los fondos covid prometidos para infraestructura escolar”.

Otro punto que reclaman es “el pago de un bono a los compañeros que deben volver a la presencialidad”.

SADOP

La seccional Entre Ríos del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) dispuso un paro de 48 horas para el miércoles 3 y jueves 4 como forma de manifestar de manera pública el rechazo a la oferta salarial del Gobierno.

UDA

La Unión de Docentes Argentinos (UDA) sentó posición en el marco de la discusión salarial en la provincia y argumentó las medidas de fuerza resueltas por los gremios docentes que van a impactar en el inicio de clases presenciales.

En tal sentido, anunció que “el paro docente que se avecina para los días 1,2, 3, 8, 11 y 12 de marzo, está determinado por la falta de sensibilidad de nuestro gobierno provincial, ya que la propuesta salarial que realizó (y como siempre pasa todos los años a pocos días de comenzar las clases¡¡), es totalmente insuficiente”.