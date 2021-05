Los familiares se dirigieron con el niño a un centro de salud de la zona y luego el cuerpo fue traslado a la morgue judicial de Gualeguaychú. Al detectar que la hermana del fallecido presentaba síntomas compatibles con el coronavirus, fue que se determinó -por prescripción médica- hisopar a la familia, publica El Día de Gualeguaychú.

La Fiscalía de turno explicó que «por resolución provincial N° 032/20 del Procurador provincial y el Cuerpo Médico Forense, se determina no realizar autopsia en cuerpos de Covid positivo, salvo sospecha de criminalidad». En este caso en particular no había sospechas de violencia; se descartaron posibles denuncias de maltrato y las declaraciones de familiares y testigos coincidían. «El cuerpo no tenía signos de violencia, tampoco signos de defensa, ni lesiones», confirmaron. El cuerpo del menor ya fue entregado a sus familiares.

La atención médica

Fuentes médicas informaron que los familiares llevaron al niño «sin vida al centro de salud de aldea San Antonio. Estuvo 24 horas con un cuadro gastroenteritis y la hermanita de 4 años con un cuadro gripal cinco días antes. Se hisopó el cuerpo y a la familia. El PCR del menor fue positivo. El de la familia está pendiente». «En el centro de salud de ASA intentaron reanimarlo sin éxito. Actualmente la familia (mamá , hermana 4 años y pareja de la mamá ) están cumpliendo aislamiento preventivo de 10 días».

Nuevo récord

El nodo epidemiológico del hospital Centenario reportó 164 nuevos contagios de Covid-19 en la ciudad de Gualeguaychú, de los cuales 63 fueron confirmados por nexo epidemiológico y 101 por hisopado positivo. Se descartaron 40 muestras. Además, se detectaron 17 casos positivos en Larroque, 1 en Pueblo Belgrano, 10 en Urdinarrain, 3 en Aldea San Antonio y 1 en Rincón del Gato. De los 10515 contagiados desde el inicio de la pandemia en el departamento, 7082 ya se recuperaron, 3248 continúan cursando la enfermedad y 172 fallecieron. Hay 96 casos en estudio en el departamento y el tiempo de duplicación de casos es de 56 días.

Capacidad del sistema sanitario

La ocupación en unidades de terapia intensiva es del 77%, en internación moderada es del 80%, y en internación leve (Sala E) es del 9%. Las personas en aislamiento preventivo y obligatorio son 5350.