Participó la encargada del Área de Adultos Mayores de la Municipalidad de Hernández, Liliana Soave.

El sábado 5 de junio, la encargada del Área de Adultos Mayores, Liliana Soave , participó de un Conversatorio Gerontológico organizado por el Licenciado en Gerontología, Edgardo Di Virgilio (Bs. As.).

El eje temático se basó en la “Sexualidad” y el Lema fue “Nunca es tarde para el placer”, apostando por un envejecimiento activo, entendiendo que los mayores desean y gozan.

Para los adultos mayores tanto la sexualidad como la afectividad, tienen la misma importancia que tenían en otras etapas de la vida. El problema suele ser el pudor que produce referirse al tema, pero está lejos la suposición de que los adultos mayores no viven su sexualidad, no la ejercen o no la disfrutan.

De ningún modo existe una clausura. Se habló de cómo influyen los factores fisiológicos y sociales en la sexualidad del adulto mayor, siendo el motor impulsor de este trabajo de revisión.