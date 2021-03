- Publicidad -

La obra que fue inagurada recientemente en un sector de la vía aeróbica por iniciativa de la juventud del Frente Crespo Nos Une apareció dañada en las últimas horas. La edil Baron tomó la palabra en la sesión del HCD y reflexionó sobre el hecho.

La obra simboliza la imagen de una mujer y los vándalos le dañaron la parte de la cabeza. El hecho se conoció en la tarde de este miércoles 17, cuando se desarrollaba la sesión del Concejo Deliberante. La edil Flavia Baron tomó la palabra para contar lo sucedido.

- Publicidad -









La concejala comentó que la escultura «fue vandalizada en la parte superior y suponemos que esto ocurrió el fin de semana. No quiero dejar de pasar estos actos. No quiero que estas cosas pasen y no es de los ciudadanos de Crespo este tipo de actitudes y no quiero que se repitan estos sucesos en los espacios públicos. Hay que valorar el trabajo del otro y no nos merecemos que estos hechos pasen.»

Días previos a la sesión ingresó una nota firmada por los integrantes de la Juventud Crespo Nos Une solicitando permiso para colocar una escultura en un sector de la vía aeróbica. Como la iniciativa tenia por objetivo inaugurarla el día de la mujer, «se acordó previamente entre el Poder Ejecutivo y el HCD que fuera colocada el 8 de marzo,» explicó.

La obra fue creada por el profesor Tato Ferrer y está ubicada en la vía aeróbica, entre calle Pesante y Av. Belgrano; de Crespo

El 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, integrantes del Frente Juventud Crespo Nos Une, junto al profesor Alejandro (Tato) Ferrer realizaron el descubrimiento de una escultura y una placa conmemorativa alusiva a la fecha.

SOLNoticias