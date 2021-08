- Publicidad -

Hernández participó en la maratón Paraná en Acción y en la segunda fecha de la liga AVIER.











El domingo 22 de Agosto se realizó la primera fecha Paraná en Acción del Campeonato Entrerriano de Atletismo en Paraná. Con el apoyo del Municipio, Hernández estuvo representado por cuatro atletas que obtuvieron excelentes resultados en la clasificación general.

Hubo un total de 97 atletas en 21km, 113 atletas en 10 KM y 61 atletas en 5 KM, siendo los circuitos muy exigentes y con muchas lomas. En 10 kilómetros, Jésica Cisneros obtuvo el 2do. puesto en la categoría 25 a 29 años y Agustina Álvarez consiguió el 3er. puesto en la categoría 20 a 24 años. En 5 kilómetros, Agustín Casco logró el 9no. puesto y Matías Aliendro consiguió el 4to. lugar, ambos en la clasificación general.

Vóley

En el Club Deportivo 25 de Mayo de Victoria, el pasado fin de semana se desarrolló la Segunda fecha de la liga AVIER, en la cual la Escuela Municipal de Vóley fue partícipe en las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16.