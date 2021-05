- Publicidad -

El pasado 2 de mayo murió en el hospital Masvernat, Aldana Güida, una joven de 21 años que se había contagiado de coronavirus. Mientras que este martes, falleció Marina, su hermana mayor, según anunció la ex pareja.











Aldana Güida, falleció el pasado 2 de mayo en el hospital Masvernat, debido a “complicaciones respiratorias por Coronavirus», según detalló su pareja a través de su cuenta de Facebook. Desde una casa de sepelio también confirmaron que la joven tenía COVID-19, razón por la cual no habrá velatorio.

En tanto, este martes por la mañana, se anunció el deceso de Marina Güida, quien también sufrió los efectos del coronavirus. La mujer era la hermana mayor de Aldana.

Víctor Forni, ex pareja de Marina Güida, de 29 años de edad, confirmó que el fallecimiento se produjo esta madrugada. Así lo anunció en un video publicado en su cuenta de Facebook y lamentó el deceso de la madre de dos chicos.

“Lamentablemente quiero agradecer de corazón a todos quienes hicieron la cadena de oración por la salud de la madre de mi hijo, por Marina Guida. Pero lamentablemente se nos fue, nos dejó. Y hay que seguir adelante. No es fácil”, indicó Forni.

Marina era hermana de Aldana Guida, una joven de 21 años, quien falleció el 2 de mayo pasado por la misma enfermedad. “Es un momento duro para mí porque más allá de ser su ex pareja, teníamos una muy buena relación como padres. Estoy destrozado como toda la familia completa por esta enfermedad de mierda que es el Covid, esta enfermedad de mierda que no está dando tregua a nadie”, dijo Forni.

“Quiero agradecer a la familia, a la gente presente por habernos apoyado en todo y apoyado a la familia de ella, a la familia Guida. Primero se fue Aldana y ahora se fue Marina así que no hay consuelo”, consignó elonce.