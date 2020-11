- Publicidad -









«Estamos planificando el 2021 y buscamos en esa planificación, que el 1 de marzo todos nuestros estudiantes comiencen las clases. De todas maneras, el calendario escolar del próximo año aún no se encuentra aprobado y habrá un acuerdo general en el marco del Consejo Federal de Educación», dijo el presidente del CGE, Martín Müller.

El funcionario destacó la decisión del Consejo Federal de Educación de establecer que el 2020 y el 2021 se tomarán como una unidad. En este marco, se determinó que a partir del 30 de noviembre hasta el 15 de marzo, habrá un periodo de acompañamiento a los estudiantes que han tenido más dificultades este año, con el objetivo de que «sean los menos aquellos que tengan que tener un régimen de promoción acompañada y cumplimentar los saberes que no se pudieron apropiar en el 2020», indicó.

«Hemos decidido recuperar y acompañar las trayectorias escolares discontinuas de alumnos por el sistema de no presencialidad. Por eso, los estudiantes que tuvieron presencialidad virtual terminarán las clases el 30 de noviembre. Sin embargo, aquellos que no pudieron seguir los contenidos pedagógicos por no contar con conexión o tecnología, continuarán con un régimen especial hasta el 16 de diciembre», aseguró el titular del CGE.

«Es fundamental y de gran importancia la reanudación de la presencialidad en las aulas, haber recuperado la presencialidad en lugares de nuestra provincia donde hubo una demanda social concreta para que esto suceda y acompañar de cerca a aquellos alumnos que no participaron en la adquisición de saberes prioritarios para alcanzar la acreditación de los espacios curriculares», afirmó Müller .