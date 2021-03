- Publicidad -

«Están ocurriendo situaciones gravisimas que atentan contra las libertades y los derechos de los ciudadanos», expresó el ex ministro de Producción, Luis Miguel Etchevehere, que junto a otros dirigentes responsabilizaron al gobierno por los hechos de Formosa y Chubut.



Ante una escasa presencia de manifestantes, se llevó a cabo la manifestación organizada por la Federación Agraria Argentina en la rotonda de Crespo, este domingo 14.

El encuentro no sólo sirvió para expresar el malestar que vive un sector del campo, caso la lechería, sino para sentar una posición ideológica vinculadas a los recientes acontecimientos que han ocurrido en Formosa y Chubut.

Los discursos estuvieron a cargo de la presidenta y vice de FAA de Crespo, Mariela Gallinger y Fabio Schneider, a quienes acompañaron la presidenta de la Sociedad Rural de Nogoyá, María Vivanco, el ex senador Miguel Piana, el ex ministro de producción Luis Miguel Etchevehere y otros productores que tomaron la palabra.

En la introducción del acto la Presidenta de la filial local, Mariela Gallinger se refirió al encuentro donde diversas voces expresaron distintas realidades. «Queremos que estas voces lleguen, el clamor del pueblo va a empezar a gritar mas fuerte, la reacción que hoy tuvimos y quienes estamos presentes. La democracia necesita de nosotros y hoy estamos aquí, «afirmó.

Al tomar la palabra un productor reconoció que la presencia fue escasa. «Tenemos que decir que somos pocos, pero también sabemos que la patria se ha contruido de muchas maneras. Hoy no vengo a hablar de nuestros reclamos ni como productor agrario, sino que quiero manifestar que tenemos un problema mas grave como República. Hoy el problema que tiene la República es mucho mas grave. Cada dia seremos mas Venezuela, y esto lo vemos porque faltan faltan cubiertas y filtros de aire, en las góndolas se compra lo que hay, no lo que vamos a comprar. En Argentina es el único país que escasean los dólares, mientras que Paraguay tiene de sobra y se vende sin restricciones. Que no tengamos dólares, los culpables son los politicos y mientras tanto nos echan la culpa a nosotros.

A su turno Fabio Schneider, Vice Pte de FAA, expresó su reclamo desde el sector tambero, quienes dicen sentirse «abandonados y marginados» por la provincia. Dio además datos precisos sobre la cantidad de productores que actualmente desarrollan la actividad. «Hoy no llegamos a mil productores los que quedamos en pie. Los pequeños y medianos productores «somos un estorbo para algunos gobernantes.» Y en ese sentido celebró la conformación de la mesa de enlance lechera como un vínculo para «mejorar la situación del sector y encontrar una salida a al crisis,» indicó.

Por su parte el ex senador, Miguel Piana, tuvo un encendido discurso advirtiendo que existe un sometimiento que afecta las libertades. En enero pasado cuando estuve aquí les dije «vamos a tener que luchar por la libertad y no me estoy equivocando. Nos someten de a poco y no nos damos cuenta.» También aludió a la situación de Formosa, que dijo conocerla bien. «Los formoseños quieren romper las cadenas, y cuando un pueblo se cansa se levantan y rompen cadenas, 11 mujeres en Clorinda tuvieron los ovarios necesarios para movilizarse y lograron que fueran escuchadas por los medios nacionales. «Ahora dicen que es una opereta de los medios. No señores. Es un pueblo cansado que no quieren que los sometan mas. Los jóvenes también se levantan en esa tierra arrasada. O lo que está pasando en el sur. Están quemando campos para que la gente se vaya, y ellos son un gobierno nacional y popular».

Luego la ex presidenta de la Sociedad Rural de Nogoyá, María Vivanco, compartió con los presentes una experiencia personal. «Me acaba de avisar mi hija que decidió irse del país, porque es inviable». Naturalizar cuestiones gravisimas nos lleva hacia un pais sin futuro, sin derechos y sin libertades, todas las leyes que promueven destruye el trabajo y la dignidad y los derechos mas básicos de una Nación,» expresó. Quieren libertad y sometimiento, ya lo vemos en formosa y otros casos similares en el norte argentino. La consigna es que país queremos. La mayoria queremos un pais libre y con futuro. Vamos a decir hasta acá llegamos. El pueblo tienen que decir basta hasta acá llegaron…

Por último tomó la palabra el ex ministro Luis Miguel Etchevehere, quien se refirió a las ideologías que «pueden ser de derecha y de izquierda, pero la pregunta es si mejoraste la vida de la gente,». En la ideologia que el kirchnerismo quiere aplicar, no hay una variable que mejore la vida de la gente, sino que la expulsa y ahí es donde la gente se revela contra la opresión de los gobernantes y con estas reglas de juego no puede quedarse en el país. Habló del comunismo como una mala receta y a la que hay que poner un freno. El partido que hoy gobierna quiere ir en ese camino y ese freno lo tenemos que poner, tenemos que trabajar para que eso suceda en las legislativas. Esta ideologia nos lleva a Formosa.

Además hizo referencia a los 18 años de kircherismo «en una provincia que está desquiciada» donde reina la politica del secretismo. «Son una oligarquía que gobiernan para ellos y sus amigos, y la peor actiudad canallesca es haberse robado las vacunas, esa es una demostración de egoismo y no pensar en ponerse en el lugar del otro, tomando todo para ellos. Son ladrones y la justicia tiene que ser implacable con los que se quedan con la plata que es de los contribuyentes,» remató.

