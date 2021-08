- Publicidad -

Resultados y estadísticas.

El sábado 14 de agosto se jugó la primera fecha de la Liga AVIER (Asociación de Voleibol de Interior de Entre Ríos), en la cual el Polideportivo Municipal de Hernández fue sede de las categorías Sub 16 y Sub 18, rama femenina, logrando los siguientes resultados: Sub 18 Hernández vs Ramírez 2/0 y Sub 16 Hernández vs Cañaditas 2/0 y Hernández vs Seguí 2/0.

En Nogoyá

En Nogoyá, en el Colegio San Miguel, se disputó la primera fecha en rama masculina de la Liga AVIER y Hernández participó en las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16, obteniendo los siguientes resultados: Sub 12: Hernández 1 -San Miguel 2 y Hernández 2 – San Miguel 0; Sub 14: Hernández 0 – San Miguel 2 y Hernández 0 – San Miguel 2 y Sub 16: Hernández 2 – 25 de Mayo 1 y Hernández 0 – San Miguel 2

El domingo en Ramírez, Hernández participó en la categoría Sub 14 femenino de la Liga AVIER, ganando en todos los partidos 2 a 0. Hernández vs. Ferro, Hernández vs. Ramírez 2 y Hernández vs. Valle María.