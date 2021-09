- Publicidad -

Alberto Fernández tomó juramento, a los nuevos ministros del Gabinete nacional. Gobernadores participaron del acto. Afirmó que su Gobierno postula un país en el que no se «flexibilicen» los derechos de los trabajadores.

En la ceremonia que encabeza el Jefe de Estado, asumieron sus funciones Juan Manzur, en la Jefatura de Gabinete de Ministros; Santiago Cafiero, en Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Aníbal Fernández, en Seguridad; Julián Domínguez, en Agricultura, Ganadería, y Pesca; Jaime Perzyck, en Educación, y Daniel Filmus, en Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, Juan Ross se hará cargo de la Secretaría de Comunicación y Prensa.

El presidente afirmó que en el Frente de Todos «cuando la gente no nos vota nos enojamos con nosotros y no con la gente», a la vez que destacó que en la coalición de gobierno los debates se dan «de cara a la gente».

Además, aseguró que el Frente de Todos le preocupa «más un movimiento político que no discute que un movimiento político que reflexiona», por lo que destacó que en el oficialismo se debate «de cara a la gente», remarcó.

El presidente afirmó que su Gobierno postula un país en el que no se «flexibilicen» los derechos de los trabajadores. «No somos parte del país que quiere flexibilizar derechos de los que trabajan», afirmó el jefe de Estado, quien planteó que hay «dos países en pugna» y el del Frente de Todos «no es el que se despreocupa de la salud pública y abandona a los argentinos a su suerte», remarcó.

Por otra parte, el primer mandatario sostuvo que los argentinos no lo verán «atrapado en disputas innecesarias ni en disputas internas», al encabezar el acto de jura de nuevos ministros en Casa de Gobierno.

En tanto, agradeció a todos los funcionarios salientes de su Gabinete, quienes dijo cumplieron un rol «ejemplar» y que «han dejado todo de sí en el tiempo que les tocó».

«Quiero darles las gracias honestamente, han sido funcionarios ejemplares», dijo el Presidente al encabezar la ceremonia de jura de los nuevos ministros del gabinete nacional desarrollada esta tarde en la casa Rosada.

Asimismo, Fernández sostuvo: «vamos a recuperar el diálogo que la pandemia nos hizo perder» y valoró a los nuevos ministros que se incorporan hoy al Gabinete nacional. Recordó que algunos de ellos, incluso, fueron sus compañeros durante el gobierno de Néstor Kirchner.