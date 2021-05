- Publicidad -

Los trabajadores de la planta frigorífica decidieron realizar un paro el próximo lunes 24 si la empresa no se compromete a abonar los salarios atrasados

Consultado por SOLNoticias, Pablo Buch, Delegado local del Gremio de la Alimentación explicó que desde hace unos cuatro años «cobran los salarios con retraso» y que ante cualquier problema financiero que se presenta «los recortes» siempre pasan por los trabajadores.

- Publicidad -









Hace tiempo que venimos «soportando esta situación.» Nos pidieron que no hiciéramos protesta, siempre «buscamos el diálogo para poder acordar» y llegar a una propuesta, señaló. Pero esta vez entendemos que desde hace 4 meses la situación del frigorífico es buena. Por lo visto se trata de una «decisión política de la empresa de no abonar lo adeudado». Si bien reconoció que el precio de venta en el mercado interno es fluctuante, entendemos -dijo-que la empresa «se aferra a eso» sin considerar nuestra realidad como trabajadores.

Buch admitió que el sindicato que representa siempre se abstuvo de hacer paro, pero esta vez y ante la incertidumbre que viven los trabajadores decidieron hacer público la situación. El entrevistado aseguró que como resultado de la asamblea realizada el pasado viernes, por unanimidad, se decidió difundir un comunicado y al mismo tiempo anticipó que la empresa fue emplazada y de no existir acuerdo alguno en los próximos días, irán a paro el lunes siguiente. «Ya no aguantamos más. Estamos inmersos en una incertidumbre total y no sabemos donde estamos parados», y remarcó: «Queremos mantener la fuente de trabajo, pero nos vemos obligados a hacer una medida de fuerza. El paro es el último recurso que tenemos.»

Comunicado

Con motivo de la Medida de Fuerza dispuesta por el STIA Nogoyá, (14/5/21) único Gremio con Personería Gremial, en que se discutían los pagos en términos que se vienen realizando, por tiempos acorde los plazos, por tiempos fuera de los mismos, debiendo algunos Aumentos y Decretos del año pmo. pasado, es que se debe delimitar el siguiente esquema, a saber:

1.- La Empresa es nuestra Empleadora desde hace muchos años y es innegable su honda repercusión en nuestra sociedad de Crespo.

2.- Por Diversos motivos cayeron en Concurso de Acreedores, y tal vez 10 años vista, hoy salieron del mismo.

3.- En ése intervalo, se lo espero siempre, y en los últimos tres años, han venido atrasando los pagos, y hemos esperado con hidalguía, que salgan del mismo Concurso, y que ya salieron, lo que se logró, (entre todos) y hoy merecemos que las cosas sean un poco más justas, sin que ello implique que no pagan.

4.- Lo cierto es que genera incomodidad, el pago retrasado, parcial, fuera de término o en la lejanía, y somos de esperar, no hacer inconvenientes, pero en oportunidades, no vemos la misma prontitud que todos los Trabajadores ponemos en ganas y deseos de preservar la Fuente de Trabajo.

5.- Este Comunicado, hace las veces de aclaración para la sociedad, que los Trabajadores no están pretendiendo cerrar la Planta, indicar que existe negligencia en los sectores de trabajo, aparte de la faena o Frigorífico, que hacen denodado esfuerzo para que todo ande perfecto, pero si, ALERTAMOS ENFÁTICAMENTE , que es necesario que se recomponga el sector cumplimiento efectivo directo y sin demora, de los salarios, que si bien no están a la baja, lo están con la Inflación que lleva nuestro País, y del cual, el mismo no se remarca, no se estira, y es con el que nuestras familias e hijos, atraviesan, no solo ésta Pandemia, sino que hacen frente a su salud, educación, comida, vestimenta y demás formas de vida de cada Trabajador. No cobrarlo, o cobrarlo en partes, genera los problemas con quienes debemos, a quienes adquirimos bienes y servicios,y a quienes pagamos cada mes calendario.

6.- La idea de éste comunicado, es alertar a la Población en general y Comerciantes en particular, que estamos atravesando como todos los altibajos del País, pero que, si nuestra economía personal, no prospera, demora o se enclaustra, es debido a la falta de tiempo oportuno de todo lo que son nuestras acreencias, que es difícil explicar a cada acreedor de los Trabajadores de SAGEMULLER de ésta ciudad.

7.-Creemos en nuestra Ciudad, en nuestra Sociedad, en la Empresa, y solo anhelamos que no se corte el diálogo, que concienticen que tenemos necesidades insatisfechas, que lo ganado en la Empresa es nuestra única base de sustentación, y queremos, por todos los medios que les vaya bien, pero que la justicia de los pagos de salarios,sea hecha en primer lugar a quienes damos nuestra fuerza de trabajo, para poder seguir manteniendo la economía local, Provincial y Nacional, y que la Empresa y sus proveedores, sigan avanzando junto a nuestro lado.

STIA NOGOYA ENTRE RIOS POR LAS EMPRESAS Y TRABAJADORES MANCOMUNADOS EN LA LUCHA POR LA PATRIA

Héctor F. Rey Buch Pablo… Abel

Sec. Gral. Delegados de Empresa

SOLNoticias