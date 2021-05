- Publicidad -

Su salud, se había deteriorado en las últimas horas, a raíz de las complicaciones generadas por una neumonía. Desde hace 15 días estaba internado en terapia intensiva en una clínica de Paraná.

El fallecimiento de Sergio Varisco, a los 60 años de edad, fue confirmado por parte de allegados y el entorno cercano al ex intendente, quien estaba internado en Paraná, a raíz de una neumonía que complicó su salud, luego de haber sido sometido a una compleja intervención quirúrgica neurológica.

Según indicaron amigos de Sergio Varisco, quienes dialogaron con Elonce, durante la tarde del miércoles, su condición se había agravado, aunque permanecía en terapia intensiva y con asistencia respiratoria desde hace 15 días.

Varisco había nacido en Paraná, el 10 de julio de 1960, hijo de Humberto Cayetano y Magda Mastaglia, y tenía una hija, Lucia, fruto de su matrimonio con Ilbe Malisani.

El ex jefe comunal había sido internado en una clínica privada de calle San Martín, en la capital entrerriana, luego de presentar un diagnóstico de una neumonía aguda.

Dicha afección, complicó la salud de Sergio Varisco, ya que poco antes había sido sometido a una delicada intervención neurológica, de la que se encontraba en franca recuperación en su domicilio.

Carrera política

Sergio Varisco fue un político, miembro de la Unión Cívica Radical. Diputado nacional por Entre Ríos (2005-2009), ocupó la intendencia de Paraná entre 1999 y 2003, resultando nuevamente electo para el cargo en 2015 por Cambiemos, desempeñándolo desde el 10 de diciembre hasta diciembre de 2019.

Fue además candidato a gobernador de la UCR en 2003, sin resultar electo.

En 2019, confirmó su precandidatura para la reelección en la intendencia de Paraná, debiendo competir en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) contra Emanuel Gainza, del partido Propuesta Republicana (PRO), en la interna de la alianza Cambiemos.

En las elecciones primarias del 14 de abril de 2019, Varisco derrotó por amplio margen a Gainza y se ubicó en segundo puesto en el total de candidatos (por detrás del justicialista Adán Bahl), siendo de este modo candidato de la alianza Cambiemos para las elecciones generales del 9 de junio.

Condena en la Justicia Federal

El lunes 30 de diciembre de 2019, el tribunal federal de Paraná, compuesto por los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros dispuso que el ex intendente de Paraná, Sergio Varisco fuera condenado como partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes agravado, a la pena de 6 años y 6 meses de prisión. Además, se le impuso una multa de 200.000 pesos de multa. El ex presidente municipal de Paraná, estuvo hasta la actualidad con prisión domiciliaria, monitoreada con tobillera electrónica.

“Soy el mismo hombre de la democracia que siempre fui, y el respeto mío por las instituciones de la República, dentro de la cual está la Justicia, está intacto. Lo soy, aun sabiendo que los jueces han emitido un fallo injusto porque hay carencia de pruebas; y hay carencia de pruebas porque no hubo el delito que se me endilga», sostuvo tras la condena, el ex presidente municipal de Paraná.

El ex intendente no dudó en decir que ese fue “el día más dramático de mi vida, pero eso no importa en cuanto a mí persona. Me duele mucho porque también se golpea al acompañamiento de miles de paranaenses que saben que no he financiado ni he cometido ninguna actitud ilícita”.

“Dediqué mi vida a la política y hoy me toca tomar este trago amargo; el más amargo de mi vida, pero créanme que todas mis acciones estarán orientas a sostener la verdad, ya por la verdad misma y no por mi suerte personal. Miles de vecinos y vecinas que me votaron también merecen que se haga justicia», indicó en diciembre de 2019.

Su libro, su defensa y la denuncia persecución

En 2020, se conoció un adelanto del libro de Sergio Varisco, titulado “Mi defensa”. En el mismo, dedica un capítulo a la causa judicial. Al respecto, el ex intendente sostuvo: “He tenido que escribir sobre lo que nunca hubiese querido hacer: una defensa de mí mismo».

‘‘Lo escribo pensando en aquellas personas que saben de mi inocencia, pero necesitan argumentos para sostenerla. Aquellos que crean o no en mi inocencia hallarán elementos que deja al descubierto el esquema de mentiras y persecución en torno a mi persona, que es decir a la cabeza visible de un movimiento político de Paraná que a muchos les ha costado enfrentar con las herramientas de la democracia”.(elonce)