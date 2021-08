- Publicidad -

Una intensiva agenda llevó a los precandidatos de la lista 502 B Entre Ríos Cambia, Pedro Galimberti, Mariana Salinas y Darío Schneider, a entrevistarse con la Sociedad Rural, el Centro Comercial y vecinos. “Para que Entre Ríos salga de su estancamiento necesitamos del trabajo y la producción como ejes fundamentales”, coincidieron

El lunes 23 de agosto los precandidatos a diputados nacionales por la lista 502 B Entre Ríos Cambia, Pedro Galimberti, Mariana Salinas y Darío Schneider, continuaron su campaña de cara a las PASO del próximo 12 de septiembre, pasando en esta oportunidad por Villaguay.

Con una intensiva agenda, desarrollaron distintas actividades, que incluyeron una reunión con representantes de la Sociedad Rural Villaguay, en la Sala Carlos Nogueira de la entidad. Previamente recorrieron el centro comercial de la ciudad y el Barrio María Reina, distribuyendo boletas, además de tomar contacto con medios de comunicación de la zona. También hubo una reunión con representantes del Centro Comercial.

Preocupación de ruralistas

Con los referentes de la Sociedad Rural Villaguay dialogaron sobre problemas que aquejan al sector agropecuario, analizando cómo este sector productivo sigue siendo pisoteado por medidas del Ejecutivo y hasta el propio Congreso Nacional, con definiciones políticas y la sanción de leyes que perjudican en sobremanera a los trabajadores.

Pedro Galimberti mostró su preocupación y planteó que “Estamos hablando de los carpinchos y no de los temas fundamentales del país y la provincia. Y hay legisladores que están preocupados por saber cuántas veces hicieron uso de la palabra o cuántos proyectos presentaron, pero no atienden las problemáticas concretas del sector agropecuario y otros sectores a quienes podrían mejorarles el estado con medidas concretas, proyectos de acompañamiento y leyes acordes”.

Los ruralistas plantearon la preocupación por la nula consulta que reciben ante temas que os afectan directamente, indicando que necesitan y merecen tener participación en el debate previo a la sanción de leyes que los involucran en forma directa.

Manifestaron su acuerdo con muchas posturas que sostienen legisladores de Juntos por el Cambio, pero reconocieron que sienten el análisis incluye temas de su incumbencia como las retenciones al campo, el delito rural, la rotura de los silobolsas y el abigeato en general.

Galimberti, como conocedor de la problemática rural, marcó la importancia de dialogar con las cuatro entidades rurales que tienen presencia en el país y la provincia, y la relevancia además de que tengan acuerdos en aspectos fundamentales. “Este país necesita más conducción ejecutiva y menos leyes”, dijo, convencido.

“Desde nuestro espacio pensamos en un proceso político que en la provincia, al menos, tiene que ver con los próximos diez años, donde surgen procesos políticos, con liderazgos plurales y regionales, para darle forma a proyectos fundamentales”, agregó.

También analizó críticamente problemas provinciales como, por ejemplo, la situación actual de Vialidad, envuelta en una desidia alarmante. Galimberti planteó que “Es inconcebible que cada Departamento no cuente al menos con cuestiones básicas como una retroexcavadora y una motoniveladora para garantizar los servicios mínimamente necesarios, con el necesario control de parte de los propios productores. El Estado entrerriano, lamentablemente, no deja de poner palos en las ruedas. No ofrece soluciones y encima complica aún más las cosas con su incapacidad e inacción”.

Objetivos

Los precandidatos coincidieron en afirmar que, “pasadas las elecciones, los dos primeros años serán seguramente de mucha resistencia institucional, siendo tal vez dificultoso conseguir el éxito inmediato para temas que nos preocupan y queremos poner de una vez por todas en la preponderancia de la agenda política. Pero sí serán claves para defender la institucionalidad y la república, para ponerle un freno al kircherismo y para empezar a torcer la relación de fuerzas con el objetivo de lograr un triunfo en 2023 tanto en la provincia como el país”.

Plantearon en que “Para que Entre Ríos salga de su estancamiento necesitamos del trabajo y la producción como ejes fundamentales”.

En el corto plazo, ratificaron que “el objetivo fundamental de las elecciones del 12 de septiembre es el reemplazo de los tres actuales diputados de la oposición, renovando mandatos que vencen en diciembre y cumpliendo así con lo que se estipula desde lo formal. Pero tenemos claro que esta es una estación intermedia y que el proyecto que estamos llevando a toda la provincia tiene como objetivo final llegar al Gobierno de Entre Ríos para, de una vez y para siempre, sacar a la provincia de esta chatura inconcebible que lleva a muchos a perder la esperanza en un presente y un futuro mejor”.

