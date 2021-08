- Publicidad -

Para incentivar la campaña de inmunización, la municipalidad bonaerense rifó el vehículo entre más de 6300 participantes. La vecina que lo ganó tras recibir la vacuna de AstraZeneca, tiene 29 años, dos hijas y está sin trabajo.

Una vecina del balneario bonaerense de Monte Hermoso ganó un auto cero kilómetro en un sorteo por haberse vacunado contra el Covid-19. El concurso surgió con el objetivo del municipio de incentivar a la población a inmunizarse.

Con el número 5311, la ganadora fue Marcia Susana Menna, de 29 años. La mujer, que se encuentra desocupada, se llevará el Chevrolet Onix por haberse aplicado la vacuna. El vehículo fue sorteado durante un acto encabezado por un escribano público en el auditorio del Centro de Convenciones de dicha localidad.

Desde hace unas horas, cuenta, su celular no para de sonar. Los llamados y mensajes de WhatsApp son de vecinos, amigos y conocidos: se comunican con ella para felicitarla. Es que este lunes, a media mañana, la montehermoseña salió sorteada entre 6.343 personas y se ganó un auto 0 km en un concurso organizado por el municipio de Monte Hermoso, distrito gobernado por Alejandro Dichiara, para incentivar a los jóvenes a inmunizarse contra el COVID-19.

Su número era el 5.311 y Menna, que aprendió a manejar de chica gracias a su papá, todavía está asimilando la buena nueva. “Mis hijas son las que más contentas se pusieron. Ellas quieren que nos quedemos con el auto”, dice la mamá de Samira (8) y Naiara (7), que tiene 29 y hace años que está desempleada. Como si fuera poco, hace dos meses se mudó a lo de sus padres en el barrio Autogestión, luego de una separación difícil del padre de sus nenas.

Marcia se anotó para vacunarse contra el coronavirus mucho antes de que la intendencia de Monte Hermoso lanzara el sorteo del 0 km para incentivar la inmunización entre los jóvenes de 18 a 30 años. El turno se lo dieron para el 5 de julio. Ese día le aplicaron la primera dosis de AstraZeneca. Aquel lunes estaba tan contenta que no llegó a registrar el momento. La foto que comparte ahora con su carnet de vacunación se la tomó a pedido de este medio.

El 2 de agosto, hace una semana, Marcia chequeó el número que le habían asignado para el sorteo: el 5.311. “Lo vi ese día y no volví a verlo hasta hoy, por lo que no lo recordaba”, cuenta. Por tanto, cuando sacaron la última bolilla, la sorpresa fue doble. “Lo estábamos mirando por las redes a través del teléfono de mi hermana. Cuando dijeron ‘Marcia Menna’ saltamos con las nenas, mi hermana y sobrina, a los gritos”, recuerda entre risas.

Consultada acerca de si va a conservar el Chevrolet Onyx 0 km que se ganó, Menna dice que lo que va a evaluar con su familia. Al no tener empleo, explica, puede terminar siendo un gasto difícil de afrontar. “Por ahora me muevo a pie y salgo a caminar con mis nenas, mientras ellas andan en bici. El único auto que hay en la familia es de mi mamá, pero justo se le rompió hace poco”, detalla. Hace una pausa y sigue. “La semana que viene tengo que ir a firmar los papeles, ahí veremos si lo conservo o no. Como sea, es una bendición, estoy muy agradecida”, asegura.

El sorteo comenzó hoy a las 11 horas y tuvo lugar en el Auditórium del Centro de Convenciones de Monte Hermoso, ante la presencia del Escribano Público, Hugo Álvarez Bayón. Del mismo participaron un total de 6.343 vecinos y vecinas mayores de 18 años. De acuerdo a lo informado por el Municipio, Menna se hará acreedora del premio en los próximos días, luego de cumplimentar los trámites legales correspondientes.

También estuvieron presentes los secretarios de Gobierno, Hernán Arranz y el de Salud, Dr. Jorge Busca quien agradeció el compromiso colectivo de la comunidad tanto con la vacunación como por seguir respetando las medidas preventivas. “Estamos muy conformes con este evento y agradecidos por la cantidad de población que se ha vacunado en nuestro distrito”, dijo Busca, previo al inicio del sorteo, que se transmitió por el Canal 2 de Montevisión y por redes sociales.

Tras los niveles de vacunación y las políticas de Salud apuntadas contra el COVID-19, Monte Hermoso fue una de las primeras localidades de la Provincia de Buenos Aires reconocidas como “Ciudad Protegida”.

“Al principio la gente fue un poquito reticente a la vacunación pero, con el correr de los tiempos y la confianza que fue adquiriendo, se comenzó a vacunar más. Hoy, casi un 100 por ciento de las personas mayores de 60 años están vacunadas con doble dosis. Tenemos cerca de diez contagios por día, de los cuáles la mayoría está vacunado con una o dos dosis, por lo que transitan la enfermedad de manera leve”, agregó el secretario de Salud del Municipio y dijo que la mortalidad es “muy baja” en el distrito, donde hubo once fallecidos desde que comenzó la pandemia.

Como sea, el sorteo del automóvil, cumplió con su objetivo. Desde que lo anunciaron, contó Busca, se registró un número importante de vacunados: entre 800 y 1.000. En su mayoría jóvenes, que hasta ese momento no habían recibido ninguna inyección contra el COVID-19. Fuente: (Infobae)