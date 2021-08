- Publicidad -

La ex titular del CGE y actual Directora Departamental de Educación de Gualeguaychú fue categórica: “Nos encontramos con chicos de primer año del secundario que no saben ni leer y menos interpretar o analizar”

La Directora Departamental de Educación, Marta Landó, dijo que “deberíamos terminar el año profundizando lo que es enseñanza y aprendizaje”.

“Estamos muy preocupados con los supervisores porque los contenidos del año 2020 no se han fijado. Los chicos que tienen recursos en su casa más o menos tienen los contenidos fijados, es decir han aprendido algo. El resto es como que no ha pasado nada. Tenemos que estar de manera permanente fijando, revisando y viendo otras estrategias de enseñanza y aprendizaje para estar conforme con el proceso”, manifestó.

Según Landó “nos encontramos con chicos de primer año del secundario que no saben ni leer y menos interpretar o analizar. Si los chicos no salen alfabetizados del nivel primario, ¿qué les vamos a poder enseñarles en el secundario? Ponerse al día será un proceso”.

Día del Estudiante

Respecto al Paseo del Día del Estudiante, Landó reseñó que dialogó con el Secretario de Desarrollo Social, Salud y Ambiente del Municipio, Roberto Martín Piaggio, para ver de qué manera adecuamos estos paseos y cómo se van a hacer de manera muy cuidada”.

En tal sentido, expresó a Radio Máxima: “Mi idea es permitir a los adolescentes del último curso del secundario y a los alumnos que terminan el ciclo primario que puedan tener este tipo de encuentro. Tenemos muchas escuelas tanto públicas como privadas, con amplios espacios o predios al aire libre y allí se podrían llevar a cabo. Pero esto se debe consensuar con otros organismos”.

Para el caso de aquellos establecimientos que no cuenten con la posibilidad de un espacio al aire libre, Landó manifestó que “deberá verse de que forma y dónde podrían hacerlo, porque lo que no se puede es mandar a todos los chiquilines al Parque porque ahí se no van a desmadrar. Estos cambios de actividad se deben hacer totalmente de forma cuidada. No tenemos que reunir y ver de qué manera, entre Municipio, Salud y Educación podemos armar un protocolo y comenzar a socializar a los chicos”, concluyó. (APFDigital)