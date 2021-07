Durante varios meses, el Intendente Goldin buscó que la empleada renunciara a su lugar de trabajo, no asignándole tareas, delegando tareas que no iban de acuerdo a su categoría de empleada administrativa y no entregándole elementos mínimos para realizar su labor, entre otras, y luego, incluyéndola en la lista de personal no esencial por razones no fundamentadas.

La sentencia, admite la demanda y manda a resarcir a la víctima con una indemnización en dinero, disponiendo que deberá asignarle tareas efectivas y acordes a la categoría administrativa, proveyéndole de todos los elementos de trabajo necesarios para su cumplimiento y obliga al Presidente Municipal, Javier Goldín, como así también todo el personal, ya sea de planta permanente o contratado, a que reciba capacitación en materia de violencia en el ámbito laboral y prácticas discriminatorias fundadas en razón del género y otros motivos arbitrarios, de acuerdo a lo que determina la Lee Micaela.

El Municipio tendrá que en los próximos 20 días informar al Juzgado sobre quien será la profesional y/ o la institución que realizara la capacitación, imponiéndole en caso de que no se realice, multas conminatorias.

Fallo satisfactorio

La Dra. Petit, quien patrocinó a la víctima, consultada sobre el tema expresó que “…nos sentimos muy conformes por la sentencia en general. El resarcimiento económico es mínimo, simbólico, porque el objeto de mi representada es, ante todo, dejar expuesta la conducta del Intendente.”

“Creo que el fallo marca un antes y un después para muchas autoridades que creen que por el solo hecho de serlo pueden disponer del trabajo de los agentes públicos, sin considerar sus antecedentes y su trayectoria laboral. Existen normas y procedimientos que hay que respetar y en este caso concreto se visualiza en todo el legajo judicial.”

“Desde quienes trabajamos estos temas es fundamental que la Jueza obligue en el fallo a la capacitación de todo el personal, incluyendo al Intendente y sus funcionarios, en la violencia de género y/o actos discriminatorios, y no lo deje librado a la voluntad política, sino que lo debe hacer en un plazo de tiempo estipulado.”

“Fueron 8 meses difíciles, pero estamos muy contentas, y para la víctima, es un gran alivio. Estos fallos refuerzan la decisión de muchas mujeres que se puede denunciar libremente, no importa de quien sea el agresor», detalló El Entre Ríos.

De acuerdo a la letrada, es el primer fallo de estas características contra un presidente municipal,consignó UNO.