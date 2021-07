- Publicidad -

Dentro de las actividades para celebrar los 68 años de vida institucional, COOPAR tuvo un espacio especial dedicado a los jóvenes. Análisis de la actualidad y perspectivas a futuro.

En el marco de los festejos de los 68 años de COOPAR, celebrados el 20 de junio, el pasado 23 de junio se realizó una jornada a través de la plataforma Zoom, en donde los participantes analizaron la actualidad del sector juvenil y su importancia dentro del presente de la cooperativa.

Además, quedó evidenciado por parte de los que hoy administran la entidad, el compromiso de trabajar, aportando todos los recursos necesarios, para que la juventud de COOPAR vuelva a tener el protagonismo que supo tener y sobre todo, haciendo hincapié en la capacitación, para que puedan transformarse en un corto plazo en la renovación dirigencial que todo entidad requiere, para seguir creciendo como lo ha hecho durante estos 68 años.

Contó con la exposición del Vicepresidente de Federación Agraria Argentina Elvio Guía y el Director Titular de Juventud de Entre Ríos Sebastián Klub.

La apertura estuvo a cargo del Presidente de COOPAR, Felipe Berruhet, quien señaló que : «Desde el Consejo de Administración estamos convencidos que una de las funciones que tenemos hoy como consejeros es preparar al futuro dirigente, de nada sirve que hagamos una gestión si no tiene continuidad. Por eso le vamos a dar la importancia que merece, vamos a invertir todos los recursos que sean necesarios para afrontar el desafío de plasmar la dirigencia futura. Sabemos que el rol de la cooperativa es esencialmente económico, pero queremos incursionar en un tema en el qué si bien no tenemos demasiada historia y conocimiento, estamos seguros de que tenemos que ir haciendo camino, seguir insistiendo con temáticas y reuniones, para que podamos seguir avanzando. Lo importante que marcan estas jornadas es que arrancamos»

Por su parte Sebastián Klub, hizo un detallado informe de la estructura de F.A.A a nivel nacional y cómo es el trabajo con los jóvenes en Entre Ríos, para señalar que uno de principales problemas de la juventud es el desarraigo y la falta de políticas que faciliten la independencia e inserción en el ámbito laboral y productivo, la falta de educación de nivel terciario y la desigualdad en cuanto a la conectividad, profundizada aún más en este tiempo de pandemia.

También el joven dirigente señaló algunas propuestas en la que están trabajando, como cupos de créditos para agricultura familiar, jóvenes y mujeres, conectividad como derecho, realizar una apuesta digital, invertir en tecnología, y capacitaciones y salvar la educación rural, apoyando la creación de cursos, tecnicaturas y diplomas de oficio del agro.

Por último Elvio Guía, vice presidente de Federación Agraria, señaló que el sector juvenil, es un tema que “nos preocupa y nos ocupa, pero no lo suficiente, porque la coyuntura que nos lleva a los tirones de un lado para otro, hace que no veamos lo importante y nos concentremos más en lo urgente. Hoy no tenemos el semillero y es por eso que a nosotros nos toca hoy ser quienes debemos acostarnos sobre el alambre de púa y permitir que los jóvenes pasen. Pero para eso tenemos que construir confianza y a través de un trabajo planificado, buscar las cosas que realmente les interesan a nuestros jóvenes, para luego prepararlos y que sean ellos los que sean protagonistas de este cambio de época. Pero este camino tiene que ser una construcción y no una imposición, y una construcción colectiva y que estemos todos juntos para que la juventud sea parte de la solución”.

Quienes estén interesados en saber más, podrán hacerlo a través del canal de Youtube de la cooperativa, en donde se reproducen semana a semana las novedades y entrevistas que la institución tiene a través de notiCOOPAR, espacio exclusivo con el que cuenta en el programa Mi gente de Aranguren, que se emite por Canal 6 de Ramírez los jueves a las 21:30.