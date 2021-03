- Publicidad -

Legislador provincial presentará pedido de informes a fin de conocer los motivos que han llevado la reducción de bocas de cobro de tributos tras la tercerización habilitada por el contrato de agente financiero, lo que genera demoras en los contribuyentes



Por iniciativa del Diputado provincial Julián Maneiro (UCR-Cambiemos) ingresará este miércoles en la sesión de la Cámara de Diputados de Entre Ríos un pedido de informes al Ejecutivo Provincial con el objetivo de saber si por medio de la Unidad Operativa de Control del Agente Financiero, se han tomado medidas en virtud de lo que -considera el legislador- es una notable reducción en la cantidad de bocas de cobro de impuestos y tributos provinciales por medio del método de tercerización o subcontratación habilitado oportunamente por el contrato de agente financiero recientemente celebrado.

Maneiro -que ya había advertido el año pasado, en momentos en que se analizaba la renovación del contrato de agente financiero, sobre estas situaciones que afectan a los contribuyentes- desea que respondan “si se está en conocimiento de que las condiciones de subcontratación o tercerización que impone el Banco por medio de los llamados “Entre Ríos Servicios” son inviables en términos económicos y de riesgo para los particulares que brindan este servicio, y que a causa de ello hay un abandono masivo en la prestación; y las razones por las cuales no se procede a actualizar la información brindada en la página oficial del Gobierno de Entre Ríos, en donde se señala como lugares de percepción de tributos a organismos y locales comerciales que no brindan el servicio”, indicó.

El legislador también desea conocer si se evalúa hacer uso de las potestades sancionatorias establecidas en el Contrato de Agente Financiero, en este caso por incumplimiento del Banco y si el organismo tiene previsto algún tipo de intervención “ante la absurda situación para los contribuyentes de imposibilidad del pago de los tributos provinciales por falta de lugares habilitados para hacerlo, lo cual ocasiona un grave daño al fisco provincial y su recaudación”, opinó.

Se pregunta también si no se considera necesario intervenir ante la situación de percibir el banco el 0,80% de los impuestos, servicios, tasas y contribuciones provinciales administradas por ATER; cuando en realidad esta función se encuentra tercerizada a través de los Entre Ríos Servicios en comercios y gobiernos locales mediante contratos con porcentajes infinitamente menores; y si se tiene en cuenta que, en numerosas localidades de la Provincia, el servicio exclusivo que tiene el Banco en la percepción de los tributos está en manos de los gobiernos locales que asumen los costos y riesgos, ya que no existen sucursales bancarias (o no habilitan el cobro por cajas), o no han quedado comercios con vinculación a los Entre Ríos Servicios”.

Un informe que no informa

Maneiro también quiere conocer las razones por las cuales en el “Informe Trimestral – Período especial 16/09/2020 al 31/12/2020 (Contrato de Vinculación – Dec. Nº 1.681/20)”, elaborado por la Unidad de Operativa de Control del Agente Financiero, no se informa que en relación a la función de percepción de los tributos provinciales se observan graves deficiencias en todo el territorio provincial, sino que se manifiesta, por el contrario, que: “De acuerdo lo informa el NBERSA el servicio de percepción de estos conceptos se cumple normalmente”.

Me pregunto entonces ¿Cuáles son los mecanismos de control y fiscalización con que cuenta la Unidad Operativa de Control del Agente Financiero para proceder a corroborar que la información brindada por el Agente Financiero sea veraz y se esté en pleno cumplimiento de las disposiciones emergentes del Contrato de Agente Financiero que regirá por los próximos 10 años”, finalizó el legislador.

SOLNoticias