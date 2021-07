- Publicidad -

A medida que se acercan las elecciones, aumentan los cruces y las pujas en Juntos por el Cambio, con alianzas internas que van tomando forma y presiones cruzadas por lugares en las listas. «Para ser representante hay que respirar todos los días aire entrerriano,» aseveró la titular de la FAA. La dirigencia del centenario partido emitió un comunicado



El escenario electoral rumbo a las legislativas despertó un clima de tensión entre los distintos sectores del radicalismo entrerriano.

Desde el espacio Construir con Galimberti y Schneider a la cabeza aglutinan a un sector de la política que propone «nuevas caras y aire fresco» para producir un verdadero cambio de rumbo en Entre Ríos.

Proponen un armado con fortaleza en base a la militancia territorial y la participación de intendentes que gobiernan y tienen experiencia en resolver problemas de manera cotidiana, conociendo la realidad entrerriana, aseguran. Asimismo sostienen desde el sector que “las PASO mejoran la competitividad electoral de Cambiemos y que Construir tiene para mostrar, a partir de sus referentes, gobiernos ordenados y prósperos, siendo Chajarí y Crespo claros ejemplos de esto.»

«Hoy el mejor posicionado es Rogelio Frigerio, «afirmó Benedetti

Por su parte el Diputado Nacional Atilio Benedetti dio señales claras de cuál será su alineamiento y lo hizo por Rogelio Frigerio.

«Creo que produce alguna molestia, pero hay que reconocer quién está en mejores condiciones, y hoy el mejor posicionado es Rogelio Frigerio, por eso es momento de sumar. Espero podamos ponerle un freno al Kirchnerismo en el Congreso”, insistió el diputado nacional a un sitio digital.

Benedetti aprovechó para disparar críticas sobre lo sucedido entre 2015 y 2019: “Tenemos preocupación porque venimos de una experiencia en que el radicalismo fue desconsiderado con la gestión de Mauricio Macri y comparto esas preocupaciones. Si los errores cometidos no sirven para corregir no aprendimos nada. Entonces es momento para corregir, he planteado que hace falta respetar un esquema para lo que es el futuro armado de 2023 y lo digo de forma independiente a quién sea el candidato a gobernador, y algún intendente pueda lograr un lugar en la opinión pública, al igual que Frigerio. El radicalismo tiene que tomar como punto de partida las dificultades que hubo en la coalición armada en 2015, hace falta que la UCR tenga la participación en el gobierno tanto nacional como provincial”.

«Para ser representante hay que respirar todos los días aire entrerriano» aseveró la titular de la FAA

Esta semana mostrando una posición de alineamiento con Construir, la Directora de la fiial Crespo de Federación Agraria Argentina, Mariela Gallinger formuló declaraciones a una radio nacional refiriéndose a la figura de ex ministro macrista. «Para ser representante en la legislatura entrerriana hay que respirar todos los días aire entrerriano,» aseveró.

La dirigente rural aclaró que las criticas hacia su postulación no van contra su persona.»Si quiere ser representante en la legislatura en primer lugar hay que respirar aire entrerriano, vivir y trabajar en Entre Ríos, hay que conocer sus problemas. Esta nueva generación hace ver que los cargos politicos van a ser una responsabilidad social tremenda con mucha respuesta a las demandas de los representados. Ese dato es clave. Frigerio no es representante de los entrerrianos,» afirmó.

En un comunicado dirigentes del centenario partido manifiestan su oposición a una propuesta electoral impuesta por dirigentes foráneos.

En el documento afirman que “tenemos, en nuestras filas, a cientos de hombres y mujeres con capacidad para representar al pueblo de Entre Ríos en el Congreso de la Nación. Le decimos NO, a que se pretenda imponernos candidatos que quieran encabezar la lista de Diputados Nacionales. No necesitamos de “nuevos” residentes ni de circunstanciales visitantes de la provincia, con ideas distintas a nuestros principios”, poniendo así en duda la radicación del dirigente filo peronista en la provincia.

Argumentan que “la UCR, con sus 130 años de historia, ha marcado la política entrerriana. Cada obra transformadora y cada institución progresista del Estado, seguramente, tienen el sello radical. Nuestras bases de acción política, nuestros valores y principios ayudaron a forjar nuestra entrerriania. No hay rincón de esta Provincia que no tenga la impronta de una acción de un dirigente forjado en las filas de nuestro Partido”, sostiene la misiva.

Agregan que a partir de la experiencia electoral del 2015 se deben tomar como aprendizaje que, “el remedio contra cualquier populismo hegemónico no es firmar un cheque en blanco en favor de nadie, solo en el respeto y juego de nuestras instituciones se podrá lograr coincidir en la necesidad de reparar la “República” y la “Libertad”, que nunca será a cambio de dejar de bregar por nuestras banderas de “Igualdad, Justicia y Solidaridad”. Nacimos luchando contra el “régimen falaz y descreído”, contra el privilegio de unos pocos y en favor de los sectores populares”.

Afirman que no se deben permitir “tercerizar nuestro compromiso político en manos de otros partidos”, en clara referencia a la unión transitoria electoral que devino en una alianza poco eficaz desde lo gubernamental.

Reclaman a la conducción partidaria una postura firme frente a las demandas de los socios electorales. “Si quienes hoy conducen el partido no lo hacen, se va a conformar una masa mayoritaria de dirigentes que les va a reclamar el partido”, intiman.

“Hoy, no necesitamos a un miembro de la “elite porteña”, tenemos a hombres y mujeres radicales en todo el territorio provincial, con capacidad y conocimiento; integrados en sus comunidades e instituciones para representarnos. Por esto, nos comprometemos a adherir y a trabajar solo por nuestras ideas y por listas de candidatos que encabecen radicales”, cerraron.

