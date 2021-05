- Publicidad -

Tres comercios céntricos del rubro «no esenciales» fueron notificados por la Policía del incumplimiento del DNU

Este martes 25, personal policial detectó tres comercios del rubro indumentaria los que estaban funcionando en forma normal a puertas abiertas. La Policía es la encargada de controlar y hacer cumplir las medidas sanitarias vigentes.

Por tratarse de un rubro «no esencial» tal como lo establece el DNU, los efectivos procedieron a intervenir los tres locales ubicados sobre calle 25 de Mayo. En la oportunidad se procedió a identificar a los responsables y notificarlos del incumplimiento, cuya acta será elevada a la Justicia Federal.

Los comercios no esenciales pueden trabajar, pero en la modalidad delivery o take away. No podrán atender al público en la puerta.

SOLNoticias